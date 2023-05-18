Індія збільшить програму стимулювання виробництва ІТ-обладнання до 2 млрд дол.

18 мая 2023 г., 15:35

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Агентство Reuters пише, що Індія в середу представила розширену програму стимулювання для залучення великих інвестицій у виробництво ІТ-обладнання. Сума підтримки на стимулювання внутрішнього виробництва ноутбуків і планшеті підвищена удвоє до 2 млрд.

Очікується, що програма, яка також охоплює сервери, принесе користь світовим та індійським компаніям, таким як Dell, Wistron, Dixon та Foxconn.

Ця схема має ключове значення для амбіцій Індії стати потужною силою в глобальному ланцюжку поставок електроніки, оскільки до 2026 року країна має намір досягти річного обсягу виробництва на суму 300 мільярдів доларів.

"Ця ініціатива створить додаткові стимули для компаній створювати свої виробничі бази в Індії", - сказав заступник міністра інформаційних технологій Індії Раджив Чандрасехар (Rajeev Chandrasekhar).

Переглянутий план розрахований на шість років, і країна пропонує виробникам повернення коштів за продажі товарів місцевого виробництва, які перевищують річний плановий показник.

Очікується, що ці компанії вироблять ІТ-продукції на суму майже 41 мільярд доларів і створять понад 75 000 робочих місць, повідомляє уряд.

Початковий план стимулювання був оголошений у лютому 2021 року і передбачав виділення 1 мільярда доларів.

MAIT, ключовий галузевий орган, який представляє таких виробників, як Apple, Dell та Samsung, привітав цей крок і заявив, що він допоможе задовольнити внутрішній попит на ІТ-продукцію, а також стимулюватиме експорт. "Ми вважаємо, що ця схема допоможе сектору ІТ-обладнання досягти такого ж рівня успіху, якого Індія досягла у виробництві смартфонів", - сказав Алі Ахтар Джафрі (Ali Akhtar Jafri), генеральний директор MAIT.

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