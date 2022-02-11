Инцидент на заводе WDC в Йоккаити вызовет резкий рост цен на память NAND

11 февраля 2022 г., 13:55

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Датируемые концом прошлого года прогнозы аналитиков TrendForce говорили о снижении стоимости памяти NAND в первые кварталы 2022 г. в пределах 5-13% "YoY".



Однако уже в феврале цифры пересмотрены в сторону увеличения. Как ожидается, по итогам начальной четверти года спад составит 5-10%. Во второй четверти года цены вырастут на 5-10%, тогда как ранее ожидался спад в размере 5-10%.

Главной причиной для коррекции названа ситуация с производственными линиями компании WDC в Йоккаити и Китаками, совместно используемые с Kioxia. В частности, в конце января на предприятие были поставлены не отвечающие требованиям загрязненные материалы, повлекшие за собой существенное снижение объемов выпуска чипов. Этот инцидент отразится на производстве памяти 3D NAND в объеме 6,5 экзабайт, что соответствует 13% общего объема выпущенной в первом квартале памяти в битовом исчислении, и 3% объема производства в 2022 г. В настоящее время WDC и Kioxia сконцентрированы на поставках памяти для клиентских SSD и eMMC. Именно эти направления наиболее резко ощутят подорожание ключевых компонентов.

ТАкже стоит отметить что согласно оценкам TrendForce объединенная доля WDC/Kioxia в соменте NAND Flash в 3Q21 составляла около 32,5%.

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