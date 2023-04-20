Ілон Маск пригрозив Microsoft судом через використання даних Twitter

20 апреля 2023 г., 16:35

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Генеральний директор Twitter Ілон Маск пригрозив подати в суд на Microsoft, звинувативши софтверного гіганта в незаконному використанні даних соціальної мережі для навчання своєї моделі штучного інтелекту.





Погроза Маска у твіті з'явилася після того, як Mashable та інші видання повідомили, що Microsoft вилучить Twitter зі своєї рекламної платформи, яка дозволяє покупцям реклами керувати всіма своїми акаунтами в соціальних мережах в одному місці.





"Вони незаконно тренувалися, використовуючи дані Twitter", - написав Маск у твіттері. - Час подавати позов".





Маск, який також є генеральним директором Tesla і SpaceX, часто пише у твіттері про плани, які ніколи не втілюються в життя, і, схоже, жодного позову не було подано. Прес-служба Twitter не надала змістовної відповіді на запит про коментар, а представник Microsoft відмовився від коментарів.





Погроза Маска є останнім свідченням того, що право власності на дані швидко стає небезпечним полем битви в гонитві за генеративним штучним інтелектом. Великі технологічні компанії працюють над розробкою передових моделей АІ, таких як GPT від OpenAI, а власники даних намагаються зупинити їх або стягують плату за використання їхнього контенту.





Microsoft розробляє власні так звані великі мовні моделі (LLM) і продає доступ до моделей OpenAI. Минулого року Microsoft інвестувала в OpenAI 10 мільярдів доларів у незвично структуровану угоду. Маск був співзасновником OpenAI до того, як покинув її правління у 2018 році, і нещодавно поскаржився на те, що компанія перейшла від некомерційної моделі до високоприбуткового бізнесу під впливом Microsoft.





Програми на кшталт GPT потребують для навчання терабайти даних, значна частина яких береться з таких сайтів, як Reddit, StackOverflow і Twitter. Навчальні дані з соціальних мереж цінні тим, що вони фіксують неформальні, зворотні розмови.





Оскільки ці нові моделі АІ переходять з дослідницьких лабораторій та університетів у корпоративний світ, власники даних починають висувати вимоги.





У грудні Маск заявив, що Twitter "призупинить" доступ OpenAI до своєї бази даних. Він також оголосив про плани побудувати власну велику мовну модель в одній зі своїх компаній під назвою TruthGPT.

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