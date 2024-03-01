1 марта 2024 г., 17:25

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Ілон Маск вирішив, що, крім нього, за AI постояти нема кому і подав позов Сему Альтману і всім можливим організаціям, що становлять OpenAI. У позові він звинувачує всіх у тому, що вони порушили: вихідну угоду про заснування OpenAI як неприбуткової організації; обіцянки, прирівняні до контракту, щодо розвитку організації; обов'язки перед інвесторами (fiduciary duty); принципи фінансування, не спрямовуючи всі кошти за призначенням, тобто для некомерційного розвитку АІ; застосовували нечесні ділові методи, що призвело до матеріальних збитків для Маска та інших представників громадськості.

У преамбулі також стверджується, що Альтман фактично зробив з некомерційної організації бізнес-придаток Microsoft, що GPT-4 і тим більше модель Q*, що розробляється зараз, є AGI (Artificial General Intelligence) і тому не повинні входити в контракт з Microsoft.

Позовна заява вимагає, щоб відповідачі продовжили робити добре (як належить для некомерційної організації) та перестали робити погано (тобто отримувати прибуток з AI), а суд щоб визнав GPT-4 і Q* за науковий факт Artificial General Intelligence (тим більше, що в середині в них точно нейронка) і стягнув відповідну шкоду, яку суд вважатиме за потрібну, та кудись передав ці гроші – в non-profit або на благодійність.

І щоб все це розглядалося в суді присяжних – очевидно розраховуючи на голос народу, який не дуже розуміється на тому, що таке AGI, зате вже побоюється всієї теми.

Щоправда, досі Маску не надто щастило на суди. Навіть прямо можна сказати – зовсім не щастило і вчора ж пройшла новина, що попередній гучний позов, в якому Маск звинувачував некомерційну організацію в розлякуванні рекламодавців Twitter із заподіянням шкоди, особливої перспективи не має.

Ілон Маск подав до суду на Сема Альтмана та OpenAI

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