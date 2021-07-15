ИИ станет неотъемлемой составляющей 6G?

15 июля 2021 г., 14:10

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Хотя процесс стандартизации технологии мобильной связи очередного поколения должен начаться ориентировочно в 2025 году, исследователи уже сейчас задумываются над ее принципами.

Научно-исследовательский институт OPPO обнародовал свой первый официальный документ о 6G — 6G AI-Cube Intelligent Networking («Интеллектуальная 6G сеть AI-Cube»). Основной акцент в нем сделан на том, как искусственный интеллект может расширить возможности сетевой 6G архитектуры.

Каждое новое поколение мобильной связи выводит скоростные характеристики мобильной сети на новый уровень. Так 3G обеспечила комфортность интернет-браузинга, 4G принесла качественное воспроизведение потокового видео, а уже разворачиваемая 5G дает новые возможности удаленного управления в промышленности и погружение в виртуальную реальность в сфере развлечений. Что же принципиально нового позволит реализовать 6G?

По мнению исследователей OPPO, 6G кардинально изменит способ взаимодействия людей с ИИ. Это сделает искусственный интеллект действительно общественной технологией, которой сможет пользоваться каждый. Благодаря 6G умные устройства станут важными участниками и пользователями ИИ, ведь будут загружать и применять алгоритмы ИИ на разных уровнях приложений, даря новые захватывающие впечатления и постоянно собирая данные для совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Если взять для примера беспилотные транспортные средства, то для них 6G сети смогут предложить наиболее подходящий алгоритм ИИ и оптимальную связь. При этом будет учитываться как местонахождение автомобиля, так и время суток и погодные условия. Автомобиль будет мгновенно загружать и запускать алгоритмы ИИ, опробованные на других транспортных средствах и устройствах, чтобы обеспечить пассажиру максимально безопасную и комфортную поездку.

«Технологическое развитие должно быть дальновидным. Технология мобильной связи развивалась десятилетия. А стандартизация следующего поколения коммуникационных технологий, по прогнозам, начнется в 2025 году, тогда как коммерческое внедрение произойдет примерно в 2035 году, — сказал Генри Тан, ведущий научный сотрудник OPPO в области 5G. — Глядя вперед, в 2035 год, OPPO ожидает, что количество умных агентов в мире намного превысит численность населения. Поэтому следующему поколению коммуникационных технологий, 6G, придется удовлетворять потребности не только людей, но и всех форм интеллекта и их различных взаимодействий. Принимая во внимание именно эту конечную цель, мы осуществили предварительные технические исследования и разработали дизайн системы».

Нынешние сети можно представить как два измерения: Control plane (или CP, в переводе — плоскость управления) и User plane (UP, плоскость пользователя). UP отвечает преимущественно за ту производительность сети, которую пользователи могут воспринимать непосредственно, как, например, скорость или задержки. CP, наоборот, тесно связана с конфигурацией сети и призвана обеспечить нормальную работу при разных схемах движения и диапазонах расположения сетевых узлов. Если сравнить эти два измерения с городским движением, то UP — это транспортные средства, которые перемещаются по дорогам города, а CP — контроль дорожного движения.



Согласно видению ОPPO плоскость искусственного интеллекта расположена перпендикулярно традиционным плоскостям CP и UP и формирует интеллектуальный куб (AI-Cube). Эта архитектура, усовершенствованная благодаря ИИ, призвана значительно улучшить 6G сеть, а именно ее функциональность и сетевые возможности высокого уровня. Что позволит 6G сетям оптимизировать собственные процессы, динамично управлять ими и разумно распределять ресурсы.

6G кардинально изменит как возможности ИИ (его способность делать выводы, учиться, взаимодействовать), так и способы его применения. Благодаря этому сеть сможет решить многие традиционные проблемы, возникающие при разработке ИИ, такие как разрозненные хранилища данных и конфиденциальность пользователей. Чтобы минимизировать некоторые текущие ограничения алгоритмов ИИ, в докладе предложено распределить ресурсы ИИ между разными доменами. Размещенные с учетом конкретных задач ИИ несколько узлов и ресурсов в 6G сети будут формировать соответствующие домены, обеспечивая оптимальные стратегии для точного распределения модели ИИ, планирования сетевых ресурсов и обмена данными.

Сейчас ограниченные вычислительные мощности и емкость памяти интеллектуальных устройств затрудняют использование больших обобщенных алгоритмов ИИ. В то же время специализированный искусственный интеллект, способный работать на этих устройствах, не в состоянии удовлетворить требования большинства пользователей к данным. Но в 6G сетях домен ИИ сможет выполнять сразу несколько функций: традиционной базовой станции, базы данных, хранилища моделей ИИ и сервера приложений.

В документе также отмечено, что 6G устройства будут отнесены к домену ИИ с учетом расположения и собственных требований. Затем домен ИИ будет предлагать наиболее подходящий ИИ-алгоритм и задачи, необходимые для предоставления желаемых услуг, обеспечивая оптимальное подключение для выполнения соответствующих задач. В отличие от сетей 4G и 5G, ИИ, способный самостоятельно делать выводы и принимать решения в 6G сетях, будет органично интегрирован как в устройство, так и в сеть. При этом устройство будет играть более важную роль.

О широком внедрении искусственного интеллекта говорят уже достаточно давно, но, пожалуй, впервые довелось столкнуться с его тесной интеграцией в жизнь людей уже в обозримом будущем. Как вы считаете, реально увидеть все это уже к 2035 году?

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