ИИ-система от DeepMind обошла по навыкам кодирования среднего программиста

4 февраля 2022 г., 12:25

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В последние годы был достигнут значительный прогресс в разработке систем кодирования на базе искусственного интеллекта (ИИ), но эти решения далеки от того, чтобы переложить на них работу программистов-людей. Код, который они выдают, часто содержит ошибки и уязвимости, но, чего у них не отнять, эти программы быстро учатся.



DeepMind, дочерняя компания Alphabet, заявила, что её система под названием AlphaCode финишировала в соревнованиях программистов с результатом выше, чем у половины участников-людей.



Эта система, основанная на популярной ИИ-архитектуре «трансформеров», была протестирована на десяти задачах, еженедельно публикуемых платформой конкурентного кодирования Codeforces. Вместе с ней в соревновании приняло участие около 5 тысяч программистов.



Эти задания загружались в AlphaCode точно в том же формате, что и людям, после чего весь процесс генерации, проверки и выбора наилучших возможных ответов протекал автоматически, без человеческого вмешательства.



В усреднённом итоге AlphaCode вошла в число лучших 54,3 процентов финалистов, что в соответствии с методом Эло для расчёта относительной силы игроков дает системе рейтинг 1238 и обеспечивает ей место среди 28 процентов лучших пользователей, состязавшихся на сайте Codeforces за последние шесть месяцев.



«Могу с уверенностью сказать, что результаты AlphaCode превзошли мои ожидания, – сказал основатель Codeforces Майк Мирзаянов (Mike Mirzayanov). – Я был настроен скептически, потому что даже в простых соревновательных задачах часто требуется не только реализовать алгоритм, но и (и это самое сложное) его изобрести. AlphaCode удалось выступить на уровне перспективного дебютанта».



В DeepMind сообщили, что это исследование всё еще находится на ранней стадии, но уже достигнутые результаты приблизили компанию к созданию универсального ИИ для решения проблем — программы, которую в долгосрочной перспективе можно будет использовать для создания ассистентов, помогающих программистам и непрограммистам писать код, и которая в один прекрасный день может начать создавать программное обеспечение полностью самостоятельно.

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