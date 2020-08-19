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ИИ-инструменты AWS улучшат работу колл-центров

19 августа 2020 г., 15:29
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ИИ-инструменты AWS улучшат работу колл-центров

В этот вторник состоялся дебют пакета сервисов Contact Center Intelligence (CCI), которые позволят клиентам Amazon Web Services расширить возможности своих контакт-центров такими интеллектуальными функциями, как понимание естественного языка, перевод, преобразование текста в речь, корпоративный поиск, бизнес-аналитика и чат-боты.

Эти, базирующиеся на алгоритмах машинного обучения, возможности могут быть использованы для обеспечения самообслуживания, аналитики во время и после звонка, а также помощи агента, сообщает Amazon.

Например, решение самообслуживания предназначено для помощи в создании чат-ботов и интерактивных систем голосового ответа, способных обрабатывать наиболее распространённые запросы в контакт-центры, что позволит операторам сосредоточиться на других задачах. Для реализации Self-Service клиентам потребуются сервисы Amazon Lex для создания чат-ботов и Amazon Kendra, корпоративного поиска, который чат-боты могут использовать для поиска ответов на запросы.

В блоге компании отмечается, что сервисы AWS CCI предоставляются через партнёров, таких как Genesys Telecommunications Laboratories, Vonage Holdings и UiPath, и интегрируются с существующими корпоративными системами контакт-центров.

Amazon CCI уже доступны во всех регионах, где поддерживаются используемые ими базовые сервисы Amazon.


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