iForum пропонує кожному долучитися до створення конференції 

22 сентября 2021 г., 17:58

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Оргкомітет найбільшої ІТ-конференції України та Східної Європи оголошує конкурс на керівників напрямів форуму! Також відкрито опцію пропозицій нових напрямів. Цей експеримент започатковано заради розвитку iForum відповідно до потреб ринку та змін на ньому.

Ми прагнемо зробити iForum ще цікавішим та кориснішим для наших учасників. Тепер кожен, хто вважає, що може зробити конференцію кращою, має змогу спробувати себе в ролі керівника напряму.

Що для цього треба?

Мати експертну вагу у напрямі, який прагне очолити; Широке коло контактів серед вагомих експертів галузі; Час та натхнення (робота на волонтерських засадах); Подати заявку в нас на сторінці.

Заявки розглядатиме та затверджуватиме чинний програмний Оргкомітет – він не складає повноважень, і виступатиме як куратор цього експерименту.

Затверджені керівники напрямів будуть формувати тему обраного напряму та його програму, відбиратимуть спікерів та повністю курувати його реалізацію в рамках конференції. Спірні питання вирішуватимуться колегіально, на зборах Оргкомітету.

Серед нових напрямів, які ми бачимо недостатньо висвітленими на iForum та актуальними до впровадження: цифрова медицина, Smart City, блокчейн, Green Tech, Outsource, кібербезпека, креативна економіка. Проте учасники експерименту можуть пропонувати і власні аргументовані варіанти.

Керівники напрямів обираються на один рік. Закликаємо ІТ та ділову спільноту долучитися та зробити улюблений форум ще кориснішим для широкого кола мислячих людей. Більше інформації тут.

Довідка: Форум інтернет-діячів (iForum) – найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи. Форум є суспільним явищем, створеним учасниками ринку високих технологій та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їхнього втілення, а також аналізу світових новітніх трендів. У 2019 році iForum відвідало 13286 учасників. Цього року через пандемію форум пройшов у новому форматі – в НСК «Олімпійський» з обмеженням кількості учасників до 5 тис.

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