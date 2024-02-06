IDC: Світові продажі планшетів у за минулий рік стали найнижчими з 2011 р.

6 февраля 2024 г., 11:35

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Світові поставки планшетів у четвертому кварталі 2023 року скоротилися на 17,4% у річному обчисленні, склавши 36,8 млн одиниць, згідно з попередніми даними IDC. Це найбільше падіння у сегменті планшетів з 2016 року.



У минулому календарному році світові поставки планшетів склали 128,5 млн одиниць, що на 20,5% менше, ніж у 2022 році, і є найнижчим річним показником з 2011 року.



«За відсутності значних покращень в економіці та за умови, що споживачі розподіляють свої гроші на інші речі, окрім побутової електроніки, планшети скоріше всього займають не дуже високі позиції в списку пріоритетів. Затримки проектів і заморожування витрат також призвели до відкладення покупок на більшу частину 2023 року, - зазначає Анурупа Натарадж (Anuroopa Nataraj), старший аналітик відділу IDC з відстеження мобільності та споживчих пристроїв. - Очікується, що 2024 рік продемонструє деякі можливості для відновлення, за умови, що рік буде більш економічно сприятливим. Однак загальні проблеми на ринку планшетів залишаються, і технологічні досягнення в галузі штучного інтелекту, ймовірно, будуть більше зосереджені на ПК і смартфонах протягом наступних двох років, але планшети все частіше ставатимуть частиною цього процесу».



Apple вдалося зберегти першість на ринку планшетів, попри помітне зниження поставок як у четвертому кварталі (-29,3%), так і за весь рік (-19,8%). Хоча це спричинило деяке зменшення ринкової частки компанії у четвертому кварталі 2023 року, її частка за підсумками року була стабільною і становила понад 37% ринку.



Samsung залишилася на другому місці з дещо кращими результатами та незначною зміною своєї частки ринку за квартал і за рік.



Xiaomi та Huawei продемонстрували значне зростання в четвертому кварталі - 35,0% та 21,2% відповідно. Агресивний маркетинг Xiaomi та розширення присутності по всьому світу допомогли компанії витіснити Amazon з топ-5 у IV кв. 2023, тоді як Huawei показала найкращі результати серед першої пʼятірки за весь рік, при цьому поставки скоротилися лише на 4% у річному обчисленні.

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