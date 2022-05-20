ICANN надає Україні 1 млн дол. на підтримку роботи української доменної системи

20 мая 2022 г., 8:45

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 млн доларів на підтримку стабільного функціонування української доменної системи.



Її безперебійна робота — критично важлива складова роботи інтернету.



З моменту російського вторгнення, доменна система України піддалася масованим кібератакам. Але для забезпечення її безперебійної роботи потрібні інвестиції у систему захисту.



Домовленість вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN та українських стейкхолдерів доменної індустрії.



“Ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії. Дякую за взаємодію командам інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів”, відмітив Михайло Федоров.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист