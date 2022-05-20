ICANN надає Україні 1 млн дол. на підтримку роботи української доменної системи

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інтернет-корпорація ICANN виділила Україні 1 млн доларів на підтримку стабільного функціонування української доменної системи.
Її безперебійна робота — критично важлива складова роботи інтернету.
З моменту російського вторгнення, доменна система України піддалася масованим кібератакам. Але для забезпечення її безперебійної роботи потрібні інвестиції у систему захисту.
Домовленість вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN та українських стейкхолдерів доменної індустрії.
“Ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії. Дякую за взаємодію командам інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів”, відмітив Михайло Федоров.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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