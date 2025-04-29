IBM проінвестує 150 млрд дол. для прискорення розвитку технологій у США

29 апреля 2025 г., 13:35

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Компанія IBM у понеділок оголосила про масштабні інвестиційні плани - протягом наступних пʼяти років у США планується вкласти 150 мільярдів доларів. Компанія планує посилити свою роль світового лідера у сфері комп'ютерних технологій, а також стимулювати економічне зростання на американському ринку.

У межах цієї програми понад 30 мільярдів доларів буде спрямовано на наукові дослідження та розробки, зокрема на розвиток виробництва мейнфреймів та квантових комп’ютерів у США.

«Технології не просто будують майбутнє - вони його визначають», - наголосив Арвінд Крішна (Arvind Krishna), голова ради директорів, президент і генеральний директор IBM. За його словами, компанія була орієнтована на створення робочих місць і розвиток виробництва в США ще з моменту свого заснування 114 років тому, і нинішні інвестиції покликані забезпечити лідерство IBM у галузі обчислювальних технологій та штучного інтелекту.

IBM також заявила, що залишається одним із найбільших роботодавців у технологічному секторі США. Компанія відіграла ключову роль у розробці обчислювальних систем для американської програми соціального забезпечення та сприяла успіху космічної місії Apollo, що завершилась висадкою людини на Місяць.

За даними компанії, понад 70% світових транзакцій за вартістю здійснюються через мейнфрейми, виготовлені саме в Америці.

Також IBM акцентувала увагу на тому, що володіє найбільшим у світі парком квантових комп’ютерів і продовжить проєктування, складання та виробництво цих систем у США. Квантові технології, на думку компанії, представляють одну з найбільших технологічних революцій останніх десятиліть, здатну кардинально змінити економічну конкурентоспроможність країни, забезпечення робочих місць та національну безпеку.

Мережа IBM Quantum Network уже сьогодні об’єднує майже 300 компаній зі списку Fortune 500, науково-дослідні установи, національні лабораторії та стартапи, забезпечуючи доступ до квантових систем для понад 600 тисяч активних користувачів.

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