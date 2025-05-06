IBM має намір прискорити революцію корпоративного AI за допомогою гібридних можливостей

6 мая 2025 г., 14:35

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На щорічному заході IBM THINK компанія представила нові гібридні технології, які руйнують давні бар'єри для масштабування корпоративного AI, дозволяючи замовникам створювати та розгортати AI-агентів із власними корпоративними даними.



За оцінками IBM, до 2028 року з'явиться понад мільярд додатків, що змусить компанії масштабуватися у дедалі більше фрагментованих середовищах. Для цього потрібна безшовна інтеграція, оркестрування та готовність даних.



Нове дослідження IBM, проведене серед керівників підприємств, показує, що вони очікують, що темпи зростання інвестицій в AI більш ніж подвоїться протягом наступних двох років, більшість активно впроваджують AI-агентів і готуються до їх масштабування. Проте темпи їх інвестицій призвели до роз'єднаності технологій, і лише 25% ініціатив у галузі AI досягли очікуваної окупності інвестицій.



«Епоха експериментів з AI закінчилася. Сьогоднішня конкурентна перевага досягається шляхом цілеспрямованої інтеграції AI, яка забезпечує вимірні бізнес-результати», - сказав Арвінд Крішна (Arvind Krishna), голова та генеральний директор IBM. «IBM оснащує підприємства гібридними технологіями, які усувають складність та прискорюють впровадження готового до виробництва AI».



Агенти AI переходять від AI, який спілкується з вами, до систем, які працюють для вас, але багатьом підприємствам буде складно інтегрувати їх у різні середовища, додатки та дані. IBM надає повний набір можливостей агентів, готових до використання на підприємстві, у watsonx Orchestrate, щоб допомогти підприємствам реалізувати їх. Портфоліо включає:



- Створіть свого власного агента менш ніж за п'ять хвилин за допомогою інструментів, які спрощують інтеграцію, налаштування та розгортання агентів, створених на будь-якій платформі – від інструментів без коду до інструментів із професійним кодом для будь-якого типу користувача.



- Готові агенти домену, що спеціалізуються на таких областях, як HR, продажу та закупівлі - з утилітарними агентами для простіших дій, таких як вебдослідження та розрахунки.



- Інтеграція з більш ніж 80 провідними корпоративними програмами від таких постачальників, як Adobe, AWS, Microsoft, Oracle, Salesforce Agentforce, SAP, ServiceNow та Workday.



- Оркестрування агентів для управління багатоагентною, багатоінструментальною координацією, необхідною для вирішення складних проєктів, таких як планування робочих процесів та маршрутизація завдань до потрібних інструментів AI від постачальників.



- Спостережуваність агентів для моніторингу продуктивності, обмежень, оптимізації моделей та управління протягом усього життєвого циклу агентів.



IBM також представила новий каталог агентів у watsonx Orchestrate для спрощення доступу до більш ніж 150 агентів та готових інструментів від IBM та її широкої екосистеми партнерів, до якої входять Box, MasterCard, Oracle, Salesforce, ServiceNow, Symplistic.ai, 11x та інші. Наприклад, каталог буде включати торгового агента для пошуку та імпорту потенційних клієнтів, який працює з Agentforce від Salesforce та доступний у ньому, а також розмовного агента з кадрів, який може бути вбудований у Slack.



Оскільки використання AI прискорюється, інтеграція залишається серйозною проблемою. Більшість підприємств покладаються на ковдру API, додатків і систем, розподілених по локальних і багатохмарних середовищах, багато з яких не були створені для спільної роботи.



IBM представляє webMethods Hybrid Integration, рішення наступного покоління, яке замінює жорсткі робочі процеси інтелектуальною та керованою агентами автоматизацією. Воно допоможе користувачам керувати розростанням інтеграцій між програмами, API, партнерами B2B, подіями, шлюзами та передачею файлів у гібридних хмарних середовищах.



Незалежне дослідження Forrester Consulting Total Economic Impact (TEI) показало, що об'єднана організація, що представляє опитаних клієнтів, які запровадили кілька можливостей інтеграції webMethods, за три роки досягла:



- 176% рентабельності інвестицій, плюс переваги, що не піддаються кількісній оцінці, такі як простота використання, зниження витрат на навчання та покращення прозорості та стану безпеки;



- 40% скорочення часу простою;



- 33% економії часу на складних проєктах;



– 67% економії часу на простих проєктах.



Це доповнює більш широкий портфель автоматизації IBM, який охоплює розробку та інтеграцію програм, автоматизацію інфраструктури та управління технологічним бізнесом. Інтеграція з HashiCorp, включаючи Terraform для надання інфраструктури та Vault для управління секретами, покращить автоматизацію в гібридних середовищах для підтримки безпечної конфігурації, послідовного застосування політик та масштабованих операцій. Такі інструменти, як IBM Concert Resilience Posture, разом із технологіями watsonx та Red Hat, надають організаціям інтелектуальний, уніфікований спосіб управління операціями та прискорення AI у гібридних хмарах.



Неструктуровані дані, зариті в контрактах, електронних таблицях та презентаціях, є одним із найцінніших, але недостатньо використовуваних ресурсів на підприємстві. IBM розвиває watsonx.data, щоб допомогти організаціям активувати ці дані для більш точного та ефективного AI.



Новий watsonx.data об'єднає відкрите озеро даних з можливостями фабрики даних, такими як відстеження походження даних та управління, щоб допомогти клієнтам об'єднувати, керувати та активувати дані у сховищах, форматах та хмарах. Підприємства зможуть підключати свої додатки та AI-агенти до своїх неструктурованих даних за допомогою watsonx.data, що, як показують тести, може призвести до підвищення точності AI на 40% порівняно зі звичайним RAG.



IBM також представляє інтеграцію watsonx.data, єдиний інтерфейсний інструмент для оркестрування даних у різних форматах та конвеєрах, та інтелект watsonx.data, який використовує технологію на базі AI для отримання глибоких знань з неструктурованих даних. Вони будуть доступні як окремі продукти, з деякими можливостями також доступними через watsonx.data, що максимізує вибір клієнтів і модульність.



На додаток до цих продуктів, IBM нещодавно оголосила про свій намір придбати DataStax, що чудово справляється з використанням неструктурованих даних для генеративного AI. За допомогою DataStax клієнти можуть отримати доступ до додаткових можливостей пошуку вектора. Крім того, watsonx тепер інтегрований як постачальник API в Llama Stack від Meta, що розширює можливості підприємств із розгортання генеративного AI у масштабі та з відкритістю в основі.



Нова функція сховища з урахуванням вмісту (CAS) від IBM тепер доступна як послуга IBM Fusion, а підтримка IBM Storage Scale з'явиться в III кв. Вона забезпечує постійну контекстну обробку неструктурованих даних, щоб зробити отриману інформацію доступною для додатків RAG для швидшого виведення.



IBM запускає IBM LinuxONE 5, свою найбезпечнішу та продуктивну платформу Linux для даних, додатків та надійного AI – з можливістю обробки до 450 млрд операцій виведення AI на день. Інновації IBM LinuxONE 5 включають:



- Сучасні прискорювачі AI від IBM, включаючи AI-процесор на чіпі Telum II від IBM і прискорювач IBM Spyre (доступний у IV кв. 2025 як карта PCIe), для підтримки генеративних і високооб'ємних додатків AI, таких як транзакційні робочі навантаження.



- Розширені пропозиції щодо безпеки з конфіденційними контейнерами, які допомагають клієнтам захищати свої дані, та нові інтеграції з новаторською технологією квантово-безпечного шифрування IBM для протидії кібератакам з квантовою підтримкою.



- Значне зниження витрат та енергоспоживання, переміщення хмарних контейнерних робочих навантажень із порівняльного рішення x86 в IBM LinuxONE 5, що працює з тими самими програмними продуктами, може заощадити до 44% від загальної вартості володіння за 5 років.



IBM також розширила свою співпрацю в галузі графічних процесорів, прискорювачів та систем зберігання з AMD, CoreWeave, Intel та NVIDIA, щоб надати нові рішення для ресурсомістких робочих навантажень та даних з покращеним AI.

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