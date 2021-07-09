IBM приобрела консалтинговую компанию BoxBoat

9 июля 2021 г., 17:45

0

Tweet

Компания IBM объявила о подписании сделки по приобретению BoxBoat Technologies, консалтинговой компании из Мэриленда, которая помогает компаниям и государственным учреждениям программные контейнеры. Финансовые условия сделки не разглашаются.



IBM ожидает, что сделка ускорит внедрение ее платформы OpenShift, которую она получила в результате покупки Red Hat за 34 млрд долл. и которая является важным компонентом ее плана по увеличению роста доходов и прибыльности.



Программные контейнеры позволяют разработчикам писать приложения, которые работают более эффективно и могут быть легко развернуты в различных типах инфраструктуры. Внедрение этой технологии на предприятиях стремительно растет. BoxBoat оказывает помощь организациям, не обладающим необходимыми техническими знаниями для самостоятельного развертывания контейнеров.



Одна из областей компетенции фирмы - контейнеризация существующих приложений компаний. Поскольку контейнеры могут повысить эффективность программного обеспечения, многие предприятия внедряют эту технологию не только для создания новых приложений, но и для модернизации устаревших рабочих нагрузок.



Причина, по которой эта задача является сложной и почему компании часто обращаются за помощью к таким консультантам, как BoxBoat, заключается в том, что контейнеризация существующего приложения требует серьезных изменений кода.



Унаследованные приложения обычно основаны на монолитной архитектуре, что означает, что их подкомпоненты объединены в единое программное обеспечение. Напротив, приложения-контейнеры обычно основаны на архитектуре микросервисов.



BoxBoat работает с организациями, которые создают инфраструктурные среды в общедоступном облаке или в другом среде для запуска своих новых контейнерных приложений. Командам разработчиков программного обеспечения BoxBoat предлагает помощь в настройке конвейеров DevOps.



По данным IBM, BoxBoat реализовал проекты для большого количества компаний из списка Fortune 100 и государственных учреждений. Фирма имеет партнерские отношения с Amazon Web Services, Microsoft и Google.



BoxBoat н станет частью практики гибридного облака в подразделении IBM Global Business Services.



«Нашим клиентам требуется облачная архитектура, которая позволяет им работать в традиционной ИТ-среде, частном облаке и общедоступных облаках. Это суть нашего подхода к гибридному облаку, - заявил Джон Грейнджер, старший вице-президент IBM по услугам гибридного облака - «Ни один проект модернизации облака не может быть успешным без стратегии контейнеризации, и BoxBoat находится в авангарде инноваций в сфере контейнерных услуг».



Опыт BoxBoat в области контейнеров будет способствовать развитию стратегии IBM OpenShift, поскольку сложные проекты корпоративного программного обеспечения, за которые IBM конкурирует с OpenShift, часто включают консультационные услуги. Причина в том, что даже технически подкованные организации иногда нуждаются в помощи извне для решения той или иной технической задачи. Следовательно, чем больше консалтинговых услуг IBM может предложить вместе с OpenShift, тем легче будет внедрить платформу и тем самым снизить входной барьер для новых клиентов.



BoxBoat — уже третья консалтинговая компания, занимающаяся облачными технологиями, которую IBM приобрела за последние месяцы для поддержки этой части своего бизнеса. Ранее были поглощены Taos и Nordcloud.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0

Tweet