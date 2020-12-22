IBM покупает разработчика управляемых облачных услуг Nordcloud

22 декабря 2020 г., 13:55

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Компания IBM официально сообщила о приобретении Nordcloud, которая специализируется на облачной интеграции в Европе.



Условия сделки не разглашаются, но IBM заявила, что данная покупка должна помочь ей в продвижении инструментов облачной миграции.



Финская компания Nordcloud была основана в 2011 г. и специализируется на мультиоблачных внедрениях. Как отмечается, в ее арсенале тройная сертификация - в Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Компания, как отмечается, провела уже более 1000 успешных проектов и располагает штатом в 450+ человек. Помимо Хельсинки ее офисы расположены также в Стокгольме, Гетеборге, Осло, Лондоне, Мюнхене, Гамбурге, Амстердаме, Познане, Варшаве, Вроцлаве, Копенгагене и Мальмё.



Как отмечают наблюдатели, Nordcloud работает в весьма конкурентном сегменте управляемых услуг облачной инфраструктуры. Компания соперничает с такими гигантами, как Accenture, Wipro, Deloitte и Cognizant, а также Rackspace. Ключевые отрасли Nordcloud - это производство, технологии, финансовые услуги и услуги, и компания предлагает все, от инструментов до приложений, а также управляемых облачных решений.



Gartner поместил Nordcloud в своем «Магическом квадранте 2020» по направлению Managed Service Provider (MSP), отмечая, что компания продолжает активно наращивать бизнес на рынках за пределами Финляндии. Но в ее портфеле также есть проекты для клиентов в Сингапуре, Австралии, Китае, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.



Для IBM получение компании поможет с облачными сделками в ЕС, а также с разработкой управляемых услуг, которые становятся крайне важны в рамках ее стратегии по гибридному облаку.

«Наши клиенты все чаще применяют более целостный подход к модернизации приложений, который позволяет им функционировать в рамках традиционной ИТ-среды, а также частных и публиных облачных сред, - заявил Джон Грейнджер, старший вице-президент по инновациям в облачных приложениях и главный исполнительный директор IBM Global Business Services. - Приобретение Nordcloud дополнит IBM глубокими экспертными знаниями, что позволит нашим клиентам ускорить цифровую трансформацию, а также обеспечить большее использование гибридной облачной платформы IBM. Ориентированные на работу в облачных средах инструменты, методики и экспертиза Nordcloud являются наглядным подтверждением того, что IBM привержена помощи клиентам в успешном переходе в облачную среду».

В отношении Nordcloud также стоит отметить, что основной костяк компании составляют бывшие сотрудники Nokia, а основана она была Фернандо Херрерой (Fernando Herrera). До этого он запустил в 2005 стартап, разрабатывавший мобильные игры Pixelgene, который был куплен финской Rovio. Херрера был назначен СЕО в Rovio Mobile, где проработал один год и перешел в игровое подразделение Sanoma Entertainment. После этого он создал Nordcloud.

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