IBM фиксирует 28 лет лидерства по полученным патентам США

13 января 2021 г., 9:35

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В 2020 г. исследователи и ученые IBM получили свыше 9 тыс. американских патентов – больше, чем любая другая компания. Корпорация лидирует по этому показателю уже 28 лет к ряду. Начинавшая 110 лет назад с табуляторов, сегодня она фокусируется на искусственном интеллекте (ИИ), облачных технологиях, квантовых вычислениях и информационной безопасности.

1 IBM 9130 2 Samsung Electronics 6415 3 Canon 3225 4 Microsoft 2905 5 Intel 2867 6 TSMC 2833 7 LG Electronics 2831 8 Apple 2792 9 Huawei 2761 10 Qualcomm 2276

IBM лидирует по числу патентов, выданных в США, сразу в нескольких ключевых областях:

Искусственный интеллект

В прошлом году IBM получила более 2,3 тыс. патентов в сфере искусственного интеллекта. Ученые разрабатывали новые технологии, расширяющие возможности людей и компаний. Запатентованные решения очень разнообразны – от технологий, позволяющих расширить эмоциональное восприятие чат-ботов, до ИИ-системы, помогающей в принятии решений в трудных для человека ситуациях (такая система анализирует ключевые опорные факты из разных источников, как письменных, так и устных, и представляет выводы в виде наглядной схемы).

Гибридные облачные технологии при периферийных вычислениях

IBM получила более 3 тыс. патентов и сфере облачных и гибридных облачных технологий. Чем больше бизнес осознает удобство гибридных облаков, тем острее встает вопрос определения, какие данные будут обрабатываться локально, а какие – в облаке? Ученые из IBM разработали технологию, которая автоматически сегментирует данные на две указанные категории. Она позволит существенно снизить задержки в работе гибридных облачных систем, в которых скорость действительно важна, например систем навигации на основе GPS.

Квантовые приложения

Квантовые вычисления – одно из приоритетных направлений для IBM, о чем свидетельствует большое число патентов в этой области. Одно из запатентованных решений, к примеру, упрощает симуляцию квантовых молекулярных моделей на квантовом компьютере. Благодаря этому исследователи могут моделировать химические реакции, чтобы в будущем определять кардинально новые процессы разработки новых материалов и медицинских препаратов. IBM также получила патент, заложивший основы для более точного и эффективного анализа рисков с применением квантовых компьютеров. Эти идеи уже прорабатываются в рамках исследований при участии ведущих финансовых организаций.

Защита критически важных данных

Защита данных важна для каждой компании, особенно в сферах, где действует строгий нормативно-правовой режим. Ученые из IBM получили более 1,4 тыс. патентов, связанных с информационной защитой. Одно из запатентованных решений используется для реализации полностью гомоморфного шифрования – инновационного метода защиты, созданного IBM. Оно позволяет проводить вычисления с данными, не расшифровывая их, и тем самым максимально повышает уровень защиты информации.

Всего патенты в 2020 г. получили более 9 тыс. изобретателей IBM из 46 штатов США и 54 стран мира. С 1920 г. компания IBM получила более 150 тыс. американских патентов и внесла значительный вклад в развитие инноваций в разных областях – от магнитных накопителей до лазерной хирургии глаза.

Культура научных исследований – неотъемлемая часть наследия компании, и такой подход очень важен для признания IBM клиентами во всем мире. В связи с этим в апреле 2020 г. IBM объявила о решении стать одним из учредительных партнеров проекта Open COVID Pledge, в рамках которого предоставляется бесплатный доступ к запатентованным решениям и решениям, ожидающим выдачи патента (всего более 80 тыс. записей), для тех, кто разрабатывает средства для диагностики, профилактики, сдерживания или лечения коронавирусных инфекций.

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