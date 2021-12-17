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Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Hyundai считает, что будущее роботов в многофункциональности

17 декабря 2021 г., 13:18
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В новостных лентах в последнее время все чаще встречаются сообщения о решениях на базе роботов. Так что всем нам пор готовиться к тому, что мы уже в ближайшее время будем сталкиваться с роботами, причем не обязательно это будут человеко подобные устройства.

Компания Hyundai Motor, купившая Boston Dynamics летом нынешнего года и сделавшая ставку на развитие робототехники, заявила о планах на грядущем CES 2022 представить новое устройство в необычном формате: это четырехколесный робот MobED, который может использоваться для самых разных задач.

MobED выполнен в виде небольшой тележки с габаритами 67х60 см, он оснащен тремя двигателями и четырьмя 12-дюймовыми колесами с независимым управлением. Подвеска устроена таким образом, что она позволяет балансировать и регулировать угол наклона платформы.

Hyundai называет устройство «мобильной платформой», а в официальном пресс-релизе отмечается, что устройство будет поставляться партнерам для его дооснащения под  конкретные задачи использования. А это, судя по ролику компании, могут быть самые разные варианты — от робота-официанта или мерчандайзера с экраном, до грузчика или небольшого персонального транспортного средства.

Устройство может развивать скорость до 30 км/ч, а аккумулятор обеспечивает работу до 4 часов.

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!

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