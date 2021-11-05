HyperX поставила понад мільйон USB-мікрофонів

5 ноября 2021 г., 14:02

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Команда виробника ігрової периферії HyperX оголосила, що перевищила позначку в мільйон поставок своєї лінійки USB-мікрофонів.



Як відмічається, USB-мікрофон HyperX QuadCast, вперше представлений на ринку в 2019 році, став популярним серед геймерів, стримерів та лідерів думок. У міру зростання попиту на мікрофони компанія HyperX розширила своє портфоліо за рахунок настроюваного QuadCast S і доступного SoloCast, щоб задовольнити потребу геймерів, творців контенту, студентів та професіоналів WFH бути почутими, залишатися активними у своїх спільнотах та продуктивно працювати.



«Компанія HyperX рада підтримати процвітаючу спільноту творців контенту, лідерів думок та геймерів, пропонуючи ігрові продукти найвищої якості для задоволення їх індивідуальних потреб у налаштуванні, – коментує Кевін Хейг, генеральний менеджер HyperX. "Наші постійні зусилля привели до створення лінійки мікрофонів, які забезпечують чистий і стабільний звук не тільки для геймерів, стримерів і коментаторів, але також для студентів та бізнесменів".



Підкреслюється, что що мікрофони HyperX оснащені унікальним і простим у використанні датчиком вимкнення звуку зі світлодіодним індикатором стану, який пропонує користувачам візуальне світлодіодне підсвічування, коли мікрофон активний. Ці універсальні мікрофони також підходять для 3/8-дюймових та 5/8-дюймових різьбових установок для сумісності з більшістю мікрофонних стійок та штанг. Усі мікрофони HyperX сумісні з ПК, PS4 та Mac і працюють на основних платформах, таких як Streamlabs. OBS, OBS Studio та XSplit та сертифіковані Discord та TeamSpeak™.



Мікрофони HyperX QuadCast та Quadcast S пропонують чотири діаграми спрямованості: стерео, всеспрямований, кардіоїдний та двонаправлений для підтримки різних налаштувань та програм мовлення. Мікрофони оснащені вбудованим антивібраційним амортизатором та поп-фільтром, зручно розташованим диском регулювання посилення та 3,5-мм виходом для навушників для моніторингу мікрофона в реальному часі.



Також повідомляється, що у USB-мікрофоні HyperX SoloCast використовується конструкція з одним конденсатором, що обертається підставкою та регульованим нахилом, що дозволяє поміщатися у невеликих вузьких просторах, наприклад під монітором. Цей мікрофон Plug N Play використовує кардіоїдну діаграму спрямованості, яка визначає пріоритети джерел звуку безпосередньо перед мікрофоном для забезпечення якісного звуку.

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