Huawei за три квартала 2020 г. выручила свыше 98 млрд долл.

23 октября 2020 г., 17:10

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Компания Huawei объявила результаты финансовой деятельности по итогам трех кварталов 2020 года. Доход Huawei за этот период составил 671,3 млрд юаней (98,57 млрд долл.), что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,0%.

Отмечается, что этот результат был получен в условиях, когда мир борется с COVID-19, а глобальная цепочка поставок Huawei оказалась под сильным давлением, поэтому производство и операции столкнулись с серьезными трудностями.

Заявлено, что в будущем Huawei будет применять свой потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий (искусственный интеллект, облако, 5G и вычисления) с целью разработки отраслевых приложений и раскрытия ценности 5G-сетей совместно с партнерами.

ИКТ стали основой современного общества и главной движущей силой устойчивого социального, экономического и экологического развития. Huawei считает, что быстрое и полноценное развитие ИКТ-отрасли будет зависеть от открытого сотрудничества и взаимного доверия в рамках глобальной индустрии. Поэтому компания и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими глобальными партнерами и использовать инновационные ИКТ для создания большей ценности для клиентов, несмотря на сложную ситуацию.

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