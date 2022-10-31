Huawei за перші три квартали 2022 року вторгувала 614,8 млн дол.

31 октября 2022 г., 16:25

Компанія Huawei опублікувала фінансові результати діяльності за перші три квартали 2022 року. Протягом цього періоду виторг Huawei склав 445,8 млрд юанів (614,8 млн дол.). Рентабельність чистого прибутку основного бізнесу Huawei склала 6,1%.



«Загальні фінансові показники відповідають прогнозам, — коментує Ерік Сю (Eric Xu), ротаційний голова правління Huawei. — Темпи спаду бізнесу з виробництва споживчої електроніки продовжували сповільнюватися, а бізнес з ІКТ-інфраструктури демонстрував стабільне зростання. Надалі ми продовжуватимемо залучати висококваліфікованих працівників та інвестувати у сферу досліджень і розробок (R&D-напрям), щоб вивести конкурентоспроможність наших продуктів на новий рівень».

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