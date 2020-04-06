Huawei выпустила серверы на чипах Intel Cascade Lake Refresh

6 апреля 2020 г., 15:05

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Компания Huawei сообщила о выпуске серверов FusionServer Pro на базе новых процессоров Intel Cascade Lake Refresh.



Сообщается, что производитель заверши адаптационные испытания и представила широкий спектр базовых продуктов, включая стоечные серверы 1288H V5, 2288H V5, 2298 V5, 5288 V5, высокоплотный сервер X6000 V5 и блейд-сервер E9000.



FusionServer Pro 1288H V5 и 2288H V5 - универсальные стоечные сервера от Huawei. Обе модели характеризуются высокой производительностью, гибкой конфигурацией, интеллектуальной системой энергосбережения и смарт-управлением. FusionServer Pro 2288H V5 — двухсокетный стоечный сервер в форм-факторе 2U, применимый к различным прикладным сценариям, включая виртуализацию облачных вычислений, управление БД и анализ больших данных. Сервер оснащается 24 слотами DRR4 DIMM и 10 расширительными слотами PCIe, поддерживает 28 SSD NVMe, 20 3,5-дюймовых дисков или 31 2,5-дюймовый диск для локального хранения информации. Кроме того, система может похвалиться уникальными запатентованными технологиями от Huawei, включая Dynamic Energy Management Technology (DEMT, технология динамичного управления энергоснабжением) и Fault Diagnosis & Management (FDM, диагностика и устранение сбоев), снижающими операционные издержки и обеспечивающими повышенную окупаемость инвестиций.



FusionServer Pro 2298 V5 — двухсокетный стоечный сервер в форм-факторе 2U на базе гибридной архитектуры многоуровневого хранилища данных. Сервер поддерживает 24 3,5-дюймовых диска или 4 SSD NVMe, благодаря чему способен удовлетворить потребности разноуровневого хранения «горячих», «теплых» и «холодных» данных, а также архивирования ретроспективной информации. За счет своей эффективной конструкции 2298 V5 позволяет раскрывать всю производительность вычислительных ресурсов, предоставляя гибкие возможности для расширения и сверхъемкое локальное хранилище данных по весьма доступной цене.

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