Huawei внедряет настраиваемое активное шумоподавление

9 октября 2020 г., 15:48

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В представленных на днях TWS-наушниках Huawei FreeBuds Pro реализована интересная функция переключения режимов активного шумоподавления.

Носимые устройства постепенно становятся неотъемлемым компонентом оснащения современного человека. Умные часы или фитнес-трекеры стали уже привычными, а в последнее время наблюдается просто бум так называемых TWS-наушников (True Wireless Stereo). А поскольку они подразумевают постоянное ношение, чрезвычайно важной становится поддержка в них активного шумоподавления. По своему опыту знаю, что без его использования весьма проблематично, например, смотреть видеоролики в метро. Иногда из-за высокого уровня шума состава в тоннеле просто невозможно разобрать фразы, и остается лишь догадываться о чем идет речь. Поэтому тем, кто присматривается к беспроводным наушникам очень рекомендую не пытаться сэкономить и брать устройство с активным шумоподавлением.



И именно эта функция вызвала наибольший интерес в недавно представленных TWS-наушниках Huawei FreeBuds Pro. Дело в том, что в этой модели в зависимости от ситуации можно выбирать из трех режимов. Максимальное подавление внешних шумов, достигающее 40 дБ, возможно в ультрарежиме (Ultra Mode). Он имеет смысл как раз в метро или в полете, когда желательно как можно сильнее подавить внешние звуки. В обычном многолюдном окружении, будь-то улица или кафе, рекомендуется общий режим (General Mode), а когда вы оказываетесь в достаточно тихом помещении – дома или в библиотеке – имеет смысл перейти на комфортный (Cozy Mode). Для переключения между ними достаточно длительно прикоснуться к ножке наушника.

Для управления настройками как FreeBuds Pro, так и всеми прочими носимыми устройствами Huawei, используется пакет AI Life. В нем имеется возможность активации функции улучшения голоса при отключенном активном шумоподавлении, что позволяет удобнее общаться с собеседником даже в зашумленной обстановке.

В FreeBuds Pro для подавления шума используется система из трех микрофонов, один из которых направлен в полость ушной раковины, чтобы улучшить слышимость своего голоса. Еще одно технологическое усовершенствование новинки — сдвоенная Bluetooth-антенна, которая призвана улучшить надежность беспроводного соединения.



Конструкция встроенной акустической системы FreeBuds Pro включает 11-миллиметровый драйвер на динамичной подвеске и сдвоенный магнит. Благодаря функции Dynamic EQ Adjustment наушники автоматически оптимизируют звук с учетом уровня шума окружающей среды.

Автономность FreeBuds Pro при прослушивании музыки заявлена на уровне 7 часов с отключенным активным шумоподавлением, а его активация сокращает это время до 4,5 часов. Наличие футляра-зарядки увеличивает этот показатель до 30 и 20 часов соответственно.





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