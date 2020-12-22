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Huawei проинвестирует 200 млн евро в строительство завода во Франции

22 декабря 2020 г., 15:55
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Компания Huawei сообщила о выборе бизнес-парка в городе Брюмате во французском регионе Гранд-Эст для своего нового производственного объекта в Европе.

Строительство завода, который займется выпуском решений для мобильных сетей под европейских клиентов, было анонсировано в конце 2019 года. На сегодня в Европе компания уже имеет 23 R&D-центра, более 100 университетов-партнеров и 3,1 тыс компаний-поставщиков.

Как отмечается, инвестиции в завод составят 200 млн евро. Он позволит создать 300 рабочих мест, а со временем количество сотрудников увеличится до 500. Ежегодный объем производства составит около 1 млрд евро.

«Мы очень рады сотрудничеству с общиной Агно и региона Гранд-Эст, что подкрепляет наши намерения по развитию во Франции. Мы искренне благодарим всех, кто принял участие в этом проекте», — прокомментировал событие Абрахам Лю (Abraham Liu), главный представитель Huawei в учреждениях ЕС.

«Я с радостью сообщаю о строительстве завода Huawei в Брюмате, центре городского района Агно. Это отличная новость, свидетельствующая о динамичном развитии наших приграничных регионов», — заявил Жан Роттнер (Jean Rottner), президент региона Гранд-Эст.

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