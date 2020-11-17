Huawei представила решения для солнечной энергетики

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В рамках участия в выставке CISOLAR&SEF, подразделение Huawei Ukraine FusionSolar провело пресс-брифинг, посвященный презентации инверторов — устройств для преобразования постоянного тока от солнечных батарей в переменный, обеспечивая работу сетевой солнечной электростации.

О новинках, размещенных на стенде Huawei, рассказал Александр Алехин, старший продакт-менеджер подразделения FusionSolar. Свое выступление он начал с анализа современных трендов украинского рынка солнечной энергетики. Это достаточно молодое направление, которое на начальном этапе своего становления в нашей стране характеризовалось активным строительством мощных площадок промышленного уровня. Первая подобная площадка появилась в Украине в 2010 году. Этому способствовали высокие «зеленые» тарифы, государственные гарантии и удобное географическое расположение страны. В результате, по оценкам «Укренерго», значительно увеличился уровень проникновения возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны: доля их установленной мощности за последний год выросла вдвое.

Александр Алехин: «Встроенные алгоритмы на базе технологии искусственного интеллекта позволяют оперативно выявить неисправности на борту инвертора»

Это отвечает мировому тренду. Так на конец 2019 года накопленная установленная мощность фотовольтаических солнечных электростанций превысила 630 ГВт. По итогам нынешнего года ожидается ввод около 112 ГВт новых мощностей солнечной генерации, а в 2021 г. показатель может составлять 149,9 ГВт, если правительства (почему во множественном числе? У нас одно правительство в Украине) поддержат возобновляемые источники энергии в своих планах восстановления экономики после пандемии коронавируса.

В Украине в последнее время наблюдается снижение мощности крупномасштабных солнечных электростанций и одновременно происходит переход к распределенной генерации. По словам Александра Алехина, в последнее время значительно увеличилось количество запросов на оборудование для нацеленных на собственное потребление солнечных электростанций и на системы накопления.

Александр Алехин остановился на представленных компанией новинках. Он познакомил с особенностями компактного инвертора SUN2000-30 / 36 / 40KTL-M3, 30-киловаттная версия которого подходит для частных домохозяйств, а остальные предназначены для коммерческих инсталляций. Устройство оснащено фирменной технологией защиты от дуги (AFCI). Благодаря этому инвертор способен определять дугу в кабелях постоянного тока длиной до 200 м, обеспечивая безопасность эксплуатации солнечных батарей. Стоит отметить, что индустриальный стандарт UL1699B предусматривает выполнение этой функции на протяженности до 80 метров.

Выступающий также отметил, что присоединяемая мощность солнечных батарей, может быть более чем вдвое выше паспортной мощности нового инвертора, так как солнечные батареи тестируются при стандартных условиях (STC) которые редко достигаются в реальной работе. Поэтому такой фактор можно учитывать при инсталляции. Он также обратил внимание на поддержку в новинке совместимости со всеми решениями Huawei по мониторингу. Например, доступный адаптер Wi-Fi/Ethetnet или LTE-донгл, что позволяет оперативно выполнять мониторинг устройства любым удобным способом.

Новинка также позволяет скомпенсировать деградацию, которая вызвана потенциалом (PID) подключенных к ней солнечных батарей. Преимуществом модели является и ее относительно небольшая масса, не превышающая 40 кг.

Для оснащения домашнего энерго-генерирующего солнечного решения предназначены и такие представленные на нынешней выставке новинки, как однофазный инвертор SUN2000-2-6KTL-L1 с возможностью присоединения накопителя электроэнергии и оптимизатор для солнечных батарей второго поколения SUN2000-450W-P. Эксперт Huawei отметил, что новый инвертор поддерживает полную или частичную конфигурацию с оптимизаторами солнечных батарей, а также работу без них. В свою очередь, с помощью оптимизаторов можно значительно уменьшить потери от затенения солнечных батарей. А поддержка в них функции AFCI позволяет отслеживать дуговые замыкания на уровне каждой солнечной батареи, обеспечивая максимальную безопасность.

И в завершение Александр Алехин рассказал про интеллектуальное решение для накопления энергии LUNA2000-5 / 10/15-S0, где аккумуляторная батарея имеет модульную конструкцию. В наших условиях оно особенно востребовано, в первую очередь, для обеспечения непрерывности энергоснабжения в частных домохозяйствах, а кроме того, позволяет повысить эффективность использования энергии от солнечных батарей.

Новинки должны поступить на украинский рынок в I кв. 2021 года.

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