22 октября 2021 г., 17:25

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На глобальной презентации в Вене компания Huawei представила новые смарт-часы Watch GT 3 с функциями круглосуточного мониторинга здоровья и научно обоснованного планирования тренировок.

Модель Huawei Watch GT 3 доступна в двух размерах — 46 мм и 42 мм с дизайном классических элегантных часов при массе 42,6 г (46 мм) и 35 г (42 мм). При этом 42-миллиметровые Watch GT 3 тоньше.

Передняя часть Huawei Watch GT 3 изготовлена из нержавеющей стали, поэтому они легкие и прочные, а также жаро- и морозоустойчивые. Задняя часть устройства выполнена из полимерного композиционного материала, что улучшает прочность часов.

Циферблат Huawei Watch GT 3 обновлен как по разрешению, так и по размеру экрана. По сравнению с моделью предыдущего поколения с дисплеем размером 1,3 дюйма, Huawei Watch GT 3 имеют большую площадь экрана в обеих версиях (46 мм и 42 мм). Ультрачистое прозрачное 3D-стекло обеспечивает лучшую визуализацию.

Huawei Watch GT 3 являются первыми смарт-часами серии GT, которые имеют двигающееся колесико и тактильный отклик. Это обеспечивает новый интерактивный пользовательский опыт при перемещении по меню изменения настроек и т.п.

Часы линейки Huawei Watch GT 3 дебютируют с широким выбором циферблатов: доступно для загрузки более 10 000 тем. К тому же пользователи могут выбирать из ассортимента легко заменяемых ремешков: из нержавеющей стали, фторэластомера, кожи, сплетенного нейлона (доступен в небанальных цветах). «Миланский» ремешок был разработан специально для 42-миллиметровой версии Huawei Watch GT 3.

Для Huawei Watch GT заявлено длительное время автономной работы: для 46-мм версии до 14 дней, а для 42-мм — 7 дней при использовании в обычном режиме.

Поскольку смарт-часы разработаны для активных пользователей, которые всегда в пути, Watch GT 3 впервые для линейки Watch GT поддерживают быструю беспроводную зарядку.

Аппаратные и программные обновления для совершенного отслеживания состояния здоровья Huawei Watch GT 3 поддерживают новую технологию мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.0, которая позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений и SpO2 с усовершенствованной точностью как во время тренировок, так и в течение дня и ночи. Новые смарт-часы получили эргономичный задний корпус 2.5D с полированным выпуклым изогнутым стеклом, которое повторяет форму запястья. Дизайн отличается не только удобством в носке, но и призван эффективно снижать искажения от внешнего света.

Huawei Watch GT 3 круглосуточно отслеживают уровень насыщенности крови кислородом SpO2 и температуру тела. Помимо круглосуточного мониторинга сердечного ритма, часы уделяют пристальное внимание дыханию, уровню стресса и менструальному циклу, чтобы помочь пользователям понимать и улучшать собственное здоровье. Технология мониторинга сна Huawei TruSleep 2.0 предоставляет информацию и предлагает множество способов улучшения качества сна.

Обновленное приложение Huawei Health позволяет пользователям настраивать персонализированные напоминания: о ежедневном потреблении воды, приеме лекарств, ментальных практиках, необходимости раннего сна, объеме тренировок, позитивном мировосприятии. Huawei Watch GT 3 позаботятся, чтобы пользователи культивировали здоровые привычки, несмотря на занятость. Когда выполнены все запланированные на день задачи, на циферблате смарт-часов замигает зеленый трилистник.

Huawei Watch GT 3 предлагают более 100 режимов тренировок, включая 18 профессиональных. Часы также составляют индивидуальные планы тренировок в соответствии с физическим состоянием пользователя и его фитнес-привычками. Пользователям доступен персональный тренер-ассистент. Во время тренировки он в режиме реального времени отправляет голосовые сообщения о текущих спортивных целях, статусе тренировки, уведомляет о фитнес-прогрессе и т.д.

Watch GT 3 совместимы с 30 приложениями, расширяя экосистему и предоставляя пользователям лучший опыт мониторинга данных.

Любители тренироваться на открытом воздухе могут воспользоваться преимуществами двухчастотного GPS-позиционирования, обеспечивающего точное отображение текущего местоположения.

Информация о начале продаж смарт-часов Huawei Watch GT 3 в Украине будет предоставлена позже.

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