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Huawei познакомила с решениями для солнечной энергетики на выставке CISOLAR 2021

Автор – Тимур Ягофаров, 14 июля, 10:55
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Huawei Ukraine провела пресс-брифинг, посвященный представлению в нашей стране решениям для солнечных электростанций, которые оптимизированы для собственного потребления.

Мероприятие прошло на стенде, где Huawei Ukraine совместно с компанией Photomate развернули новинки семейства FusionSolar, нацеленные на создание платформ солнечной энергетики средней категории мощности. Они предназначены как для небольших компаний, так и для частных домохозяйств.

Основным экспонатом Huawei на выставке стал сетевой инвертор для солнечных электростанций мощностью 30 кВт — Huawei SUN2000-30KTL-M3, пришедший на замену предыдущему флагману. Этот инвертор позволяет удаленно контролировать неисправности солнечных батарей, своевременно оповещая об инцидентах. Среди возможностей этого устройства стоит отметить технологию активной защиты от электрической дуги. А встроенная функция восстановления от деградации (PID) панелей позволяет обеспечивать максимальную генерацию в течение всего срока эксплуатации.

Huawei познакомила с решениями для солнечной энергетики на выставке CISOLAR 2021

Александр Алехин познакомил с возможностями решений линейки FusionSolar, представленными на стенде во время выставки CISOLAR 2021

Инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 способен эффективно работать с односторонними и двусторонними солнечными батареями с высокими токами и мощностью более 500 Вт. К тому же поддержка оптимизаторов мощности способна уменьшить негативное влияние затенения на генерацию всей электростанции, а их выборочная установка — еще и снизить расходы по сравнению с теми решениями, где оптимизаторы устанавливаются на каждую солнечную батарею.

Эксперт Huawei особое внимание обратил на важность разработки и внедрения современных фотовольтаических решений, которые одновременно являются безопасными, продуктивными и более доступными с точки зрения пользователя. Так, выпускаемые компанией солнечные инверторы весьма просто присоединяться к системе мониторинга и управления, синхронизируются с сетью, поддерживают ее оптимальное функционирование.

На экспозиции были также впервые в нашей стране продемонстрированы энерго-аккумулирующие батареи LUNA2000 производства Huawei. Было отмечено, что они базируются на технологии, позволяющей безопасно эксплуатировать эти устройства без риска самовозгорания.

Huawei познакомила с решениями для солнечной энергетики на выставке CISOLAR 2021

Выступающий сообщил, что по состоянию на июль 2021 года максимальная разрешенная мощность частной СЭС, работающей по зеленому тарифу, составляет 30 кВт. И хотя именно такую мощность имеет большинство домашних солнечных электростанций, установки малой мощности с аккумуляторами стремительно приобретают популярность.

«Huawei предлагает комплексное решение собственного производства: однофазные инверторы мощностью от 2 до 6 кВт и трехфазные инверторы мощностью от 3 до 10 кВт, которые совместимы с модульными аккумуляторными батареями LUNA2000, — пояснил Александр Алехин. — Системы с аккумуляторами емкостью от 5 до 30 кВт·ч предназначены для резервирования важных потребителей на время отключения, накопления электроэнергии из солнечных батарей в дневное время и использования ее ночью, а также использования более дешевой электроэнергии для зарядки аккумулятора и дальнейшего разряда, когда электроэнергия дороже».

Подводя итог своего выступления, Александр Алехин заявил, что Huawei является лидером в интеграции цифровых информационных технологий в солнечные станции и выпускает ведущие фотовольтаические решения. Инверторы Huawei стали доступными в Украине с 2015 года благодаря поддержке компании Photomate. На сегодняшний день украинские фотовольтаические станции для домохозяйств, на которых установлены инверторы Huawei, ежегодно сокращают выбросы СО2 на 350 тыс. тонн, что эквивалентно высадке 6 млн деревьев.

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