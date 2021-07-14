Huawei познакомила с решениями для солнечной энергетики на выставке CISOLAR 2021

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Huawei Ukraine провела пресс-брифинг, посвященный представлению в нашей стране решениям для солнечных электростанций, которые оптимизированы для собственного потребления.

Мероприятие прошло на стенде, где Huawei Ukraine совместно с компанией Photomate развернули новинки семейства FusionSolar, нацеленные на создание платформ солнечной энергетики средней категории мощности. Они предназначены как для небольших компаний, так и для частных домохозяйств.

Основным экспонатом Huawei на выставке стал сетевой инвертор для солнечных электростанций мощностью 30 кВт — Huawei SUN2000-30KTL-M3, пришедший на замену предыдущему флагману. Этот инвертор позволяет удаленно контролировать неисправности солнечных батарей, своевременно оповещая об инцидентах. Среди возможностей этого устройства стоит отметить технологию активной защиты от электрической дуги. А встроенная функция восстановления от деградации (PID) панелей позволяет обеспечивать максимальную генерацию в течение всего срока эксплуатации.

Александр Алехин познакомил с возможностями решений линейки FusionSolar, представленными на стенде во время выставки CISOLAR 2021

Инвертор Huawei SUN2000-30KTL-M3 способен эффективно работать с односторонними и двусторонними солнечными батареями с высокими токами и мощностью более 500 Вт. К тому же поддержка оптимизаторов мощности способна уменьшить негативное влияние затенения на генерацию всей электростанции, а их выборочная установка — еще и снизить расходы по сравнению с теми решениями, где оптимизаторы устанавливаются на каждую солнечную батарею.

Эксперт Huawei особое внимание обратил на важность разработки и внедрения современных фотовольтаических решений, которые одновременно являются безопасными, продуктивными и более доступными с точки зрения пользователя. Так, выпускаемые компанией солнечные инверторы весьма просто присоединяться к системе мониторинга и управления, синхронизируются с сетью, поддерживают ее оптимальное функционирование.

На экспозиции были также впервые в нашей стране продемонстрированы энерго-аккумулирующие батареи LUNA2000 производства Huawei. Было отмечено, что они базируются на технологии, позволяющей безопасно эксплуатировать эти устройства без риска самовозгорания.

Выступающий сообщил, что по состоянию на июль 2021 года максимальная разрешенная мощность частной СЭС, работающей по зеленому тарифу, составляет 30 кВт. И хотя именно такую мощность имеет большинство домашних солнечных электростанций, установки малой мощности с аккумуляторами стремительно приобретают популярность.

«Huawei предлагает комплексное решение собственного производства: однофазные инверторы мощностью от 2 до 6 кВт и трехфазные инверторы мощностью от 3 до 10 кВт, которые совместимы с модульными аккумуляторными батареями LUNA2000, — пояснил Александр Алехин. — Системы с аккумуляторами емкостью от 5 до 30 кВт·ч предназначены для резервирования важных потребителей на время отключения, накопления электроэнергии из солнечных батарей в дневное время и использования ее ночью, а также использования более дешевой электроэнергии для зарядки аккумулятора и дальнейшего разряда, когда электроэнергия дороже».

Подводя итог своего выступления, Александр Алехин заявил, что Huawei является лидером в интеграции цифровых информационных технологий в солнечные станции и выпускает ведущие фотовольтаические решения. Инверторы Huawei стали доступными в Украине с 2015 года благодаря поддержке компании Photomate. На сегодняшний день украинские фотовольтаические станции для домохозяйств, на которых установлены инверторы Huawei, ежегодно сокращают выбросы СО 2 на 350 тыс. тонн, что эквивалентно высадке 6 млн деревьев.

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