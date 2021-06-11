Huawei открыла в Китае свой крупнейший Международный центр кибербезопасности

11 июня 2021 г., 16:05

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Компания Huawei открыла крупнейший Международный центр по вопросам кибербезопасности и защиты конфиденциальности в г. Дунгуань (Китай). На церемонии открытия выступили представители GSMA, SUSE, Британского института стандартов, а также органов государственного контроля из ОАЭ и Индонезии.

Помимо нового центра Huawei представила «Основные принципы кибербезопасности продуктов» (Huawei Product Cyber Security Baseline). Компания впервые обнародует свою базовую концепцию управления безопасностью продуктов для свободного пользования. Открытие центра состоялось в рамках масштабной кампании Huawei по взаимодействию с клиентами и партнерами для совместного укрепления кибербезопасности во всей телекоммуникационной отрасли.

«Вопрос кибербезопасности стоит как никогда остро, — отметил Кен Ху (Ken Hu), ротационный глава совета директоров Huawei, во время открытия центра в городе Дунгуань. — Как представителям одной отрасли нам стоит сотрудничать, обмениваться опытом и развивать наши способности в сферах управления, нормативных актов, технических стандартов и требований. Мы должны дать основания общественности и органам контроля быть уверенными в безопасности продуктов и услуг, которыми они пользуются каждый день. Вместе мы можем достичь необходимого баланса между сетевой безопасностью и развитием в цифровом мире».

Активный перевод бизнеса на цифровые рельсы и новые технологии, такие как 5G и искусственный интеллект, значительно усложнили киберпространство, в частности тем фактом, что из-за пандемии COVID-19 люди проводят большую часть времени в интернете. Эти тенденции привели к росту новых киберрисков.

Компания Huawei открыла новый Международный центр по вопросам кибербезопасности и защиты конфиденциальности в Дунгуане для решения этих рисков. Центр создан с перспективой предоставления платформы заинтересованным сторонам для обмена опытом в киберуправлении и совместной работы над техническими решениями. Он построен с целью демонстрировать найденные решения, способствовать общению внутри отрасли и созданию совместных инноваций, а также предоставлять возможность проводить оценку и сертификацию безопасности. Центр будет открыт для органов контроля, независимых тестирующих организаций, организаций по стандартизации, а также клиентов, партнеров и поставщиков Huawei.

Организации GSMA и 3GPP сотрудничали с заинтересованными сторонами для внедрения единого подхода к кибербезопасности в телекоммуникационной отрасли — стандартизированного механизма оценки кибербезопасности NESAS. Они получили признание игроков отрасли и будут играть важную роль в развитии и проверке сетевой безопасности.

«Предоставление имеющихся и новых технологий в эру 5G будет существенно зависеть от подключения в мобильных сетях, а также надежности и безопасности базовой технологии, — отметил Матс Гранрид (Mats Granryd), генеральный директор GSMA. — Такие инициативы, как «База знаний по кибербезопасности GSMA 5G» (GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base), разработаны, чтобы помочь заинтересованным сторонам понять и сократить сетевые риски. А NESAS, стандартизированный механизм оценки кибербезопасности, призван способствовать повышению уровня безопасности сетевого оборудования во всем секторе».

Также на мероприятии Huawei представила «Основные принципы кибербезопасности продуктов» (Huawei Product Cyber Security Baseline). Они разработаны в результате более чем десятилетнего опыта компании в отрасли управления безопасностью продуктов, в частности создания ряда внешних нормативных актов, технических стандартов и требований. Вместе с другими механизмами управления Huawei основы помогают обеспечить качество, безопасность и надежность ее продуктов. Отмечается, что за последние годы Huawei построила более 1500 сетей, охватывающих свыше 3 млрд человек в 170 странах и регионах. Ни в одной из этих сетей не выявлены значительные инциденты нарушения безопасности.

«Мы впервые делимся нашими основными принципами со всей отраслью, а не только основными поставщиками, — сказал Шон Ян (Sean Yang), директор глобального отдела кибербезопасности и защиты данных Huawei. — Хотим пригласить все заинтересованные стороны, в том числе клиентов, органы контроля, организации по стандартизации, поставщиков технологий и тестирующие организации, для обсуждения вопросов внедрения основных принципов кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере. Вместе мы будем совершенствовать безопасность продуктов во всей отрасли».

На данный момент в отрасли до сих пор не сформирован единый подход, основанный на стандартах, в частности в сфере управления, технических возможностей, сертификации и сотрудничества.

«Риски в сфере кибербезопасности являются общей ответственностью всех игроков отрасли, — отметил Кен Ху. — Правительства, организации по стандартизации и поставщики технологий должны сотрудничать, чтобы сформировать единое понимание вызовов отрасли кибербезопасности. Нам необходимо поставить общие цели международного уровня, согласовать обязательства и объединить усилия для создания надежной цифровой среды, отвечающей вызовам настоящего и будущего».

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