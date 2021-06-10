Huawei обновила свои мобильные сервисы

10 июня 2021 г., 16:45

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Компания Huawei представила последние обновления программного обеспечения мобильных сервисов Huawei для различных моделей своих смартфонов.



Сообщается, что в течение следующих месяцев украинским владельцам смартфонов Huawei с EMUI 8.0 версии и выше станет доступен целый ряд улучшенных приложений и сервисов.



Главные обновления будут касаться таких приложений и сервисов Huawei:



• Huawei Assistant не только приобретает новый вид. Он предоставляет актуальную информацию и услуги в режиме реального времени, обеспечивая доступ к местным новостям, прогнозу погоды, расписанию транспорта, итогам биржевых торгов, спортивным результатам с помощью технологий искусственного интеллекта. Отныне вся необходимая информация доступна пользователю в одном месте после простого свайпа вправо по главному экрану. Функция поиска на базе искусственного интеллекта упрощает поиск в сохраненных данных (из электронной почты, контактов, календаря и т.д.), онлайн-данных (из браузера, установленного по умолчанию) и ленте новостей. Обновление позволит персонализировать интерфейс, что улучшит пользовательский опыт.



• Браузер Huawei предоставляет больше возможностей для пользователей, среди которых режим приватного просмотра и блокировка всплывающих окон, чтобы обеспечить безопасную, конфиденциальную и высокоскоростную работу. Он также предлагает доступ к последним новостям, опубликованным избранными местными, региональными и международными СМИ, во время просмотра ленты новостей, которая отныне включает несколько новых каналов, таких как видео, подкасты и развлечения. Более точный алгоритм искусственного интеллекта предоставляет смарт-рекомендации, помогая пользователям минимизировать время, которое они тратят на поиск нужной информации.



• Игровая платформа Game Center позволяет пользователям смартфонов Huawei и других брендов легко и удобно находить любимые игры, играть в них и делиться прогрессом, делая скриншоты или записи с экрана. Пользователям также доступен режим невмешательства (non-interference mode), который предусматривает, что геймеры могут прерывать игровой процесс во время входящего звонка, о котором им сообщит всплывающее окно. К тому же участникам геймерской платформы доступны эксклюзивные предложения — призы, сертификаты и другие вознаграждения за игровые достижения.



• Petal Search – это оптимизированная поисковая система, которая предлагает ряд услуг в более чем 20 сферах. В частности, новости, приложения, локальные сервисы, туристические предложения, шопинг. Программа предоставляет расширенные возможности на основе искусственного интеллекта, обеспечивает более релевантные результаты поиска по изображениям. Голосовой поиск действует почти для всех стран и основных языков. Petal Search также позволяет пользователям искать по подкатегориям: интервью, видео, подкасты, статьи и изображения.



• Карты Petal Maps предлагают оптимизированные навигационные услуги с возможностью настраивать обновления по трафику и транспорту. Они имеют дополнительные информационные слои, такие как обновление ситуации по распространению COVID-19 и информация о маршрутах автобусов. Petal Maps также обеспечивают навигацию с помощью Head-Up Display (HUD) — проекционного дисплея на лобовом стекле автомобиля для более безопасного вождения, ведь водитель может не отрывать свое внимание от дороги. Кроме того, Petal Maps дают пользователям возможность совместно создавать карты, добавлять свои любимые места, включать функции комментирования, что позволяет персонализировать карты и превращать их в ежедневный информационный центр.



Другие доступные приложения включают Books для улучшенного читательского опыта и LinkNow — платформу коммуникационных и образовательных услуг. Последняя имеет такие функции, как мгновенное общение, видеоконференции, документы и сервисы для обеспечения онлайн-работы классной комнаты.



«Последнее обновление мобильных сервисов Huawei является простым и важным способом предоставить пользователям доступ к самым современным функциям, которые сделают их опыт использования смартфона удобнее, чем когда-либо прежде. С улучшенными сервисами Huawei вы сможете получить больше от своего смартфона и улучшить вашу цифровую жизнь, при этом не волнуясь за свою безопасность и конфиденциальность, так как Huawei уже об этом позаботился», — прокомментировала Анастасия Литвин, руководитель направления мобильных сервисов Huawei Украина.

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