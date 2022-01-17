Huawei ICT Day 2021: в Украине запустят Huawei Public Cloud

+11

голос Tweet

Ежегодная конференция подразделения Huawei Enterprise Business Group собрала партнеров и корпоративных клиентов производителя, которым были представлены решениями для создания современной ИТ-инфраструктуры предприятий.

Мероприятие прошло в киевском конгрессно-выставочном центре «Парковый» и собрало около 100 участников. С приветственным словом к ним обратился Ма Ци (Ma Qi), генеральный директор Huawei Ukraine. «Я рад приветствовать всех на конференции ICT Day 2021 и благодарен за возможность поделиться нашим видением цифровой трансформации в Украине. Уже более 20 лет Huawei представлена на украинском рынке. Мы будем и дальше создавать ценность для наших клиентов, работать над лучшим общим будущим и вносить вклад в развитие технологий в Украине», заявил он.

Ма Ци: «Уже более 20 лет Huawei представлена на украинском рынке. Мы будем и дальше создавать ценность для наших клиентов, работать над лучшим общим будущим и вносить вклад в развитие технологий в Украине»

О высоком статусе этой конференции можно судить и по участию в ней г-на Фань Сяньжуна (Fang Xianrong), Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Украине, который отметил в своем выступлении: «Группа китайских компаний, среди которых и Huawei, работает в Украине уже много лет и вносит свой вклад в ее телекоммуникационную отрасль и благополучие людей в целом. Укрепление прагматичного сотрудничества между Китаем и Украиной в отрасли индустрии связи и цифровых технологий придаст новый импульс отношениям между двумя государствами и повысит качество жизни жителей обеих стран».

Дин Кай (Ding Kai), руководитель подразделения корпоративных решений Huawei в Украине, выступил с докладом на тему «Шаг навстречу лучшей цифровой Украине» и подчеркнул, что Huawei работает в нашей стране по принципу «В Украине для Украины». По его словам, компания уже привлекла более 300 работников и создала более 3 тыс. рабочих мест, открыв позиции в смежных отраслях. Так, Huawei построила один научно-исследовательский центр, создала пять областных офисов в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре, а также один центр дистанционного обслуживания. Стратегия Huawei для предприятий Украины способствует цифровой трансформации и повышению качества ведения бизнеса для клиентов, включая тех, деятельность которых охватывает государственный, транспортный, энергетический и финансовый секторы. Huawei постоянно сотрудничает с партнерами и клиентами, чтобы всесторонне исследовать различные отрасли и добиться длительного признания.

Дин Кай: «В Украине компания уже привлекла более 300 работников и создала более 3 тыс. рабочих мест, открыв позиции в смежных отраслях»

Конференция имела обширную программа докладов, остановимся на самых важных из них. И в первую очередь стоит отметить презентацию «Интеллектуальный центр обработки данных All-flash и хранилище массовых данных OceanStor Pacific HPDA», с которой выступил Бартек Бжески (Bartek Brzecki), архитектор ИТ-решений Huawei в регионе Центральной и Восточной Европы и Скандинавских стран.

Свое выступление он начал со знакомства с возможностями флагманской серии OceanStor Dorado, производительность которой достигает 21М IOPS при сверхнизкой задержке в 0,05 мс, что на 40% превышает отраслевой уровень. Аll-flash дата-центр Huawei обладает высокой надежностью, что обеспечивает уровень доступности к данным 99,99999%, так как допускает возможность выхода из строя семи контроллеров из восьми, а также сервисы высокой доступности данных, уровень которых достигает 100%.

Для ускоренного развертывания конвергентных рабочих нагрузок в кластерах высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) при обработке обширных данных и высокопроизводительном анализе данных (HPDA) Huawei представляет серию OceanStor Pacific. Она расширяет границы экосистемы, обеспечивает мультипротокольный доступ и параллельное высокомасштабируемое решение для дата-центров.

Стоит также отметить выступление Александра Дяденко, технического директора Huawei Ukraine Enterprise, в котором он рассказал о возможностях построения интеллектуальной облачной сети на базе решений Huawei. Компания создала сквозное решение, включающее облачные кампусные сети CloudCampus 3.0, глобальную облачную сеть CloudWAN 3.0, гиперконвергентные сети центров обработки данных CloudFabric 3.0 и модули безопасности сети HiSec 3.0. Как отмечается, эти компоненты в полной мере предоставляют предприятиям возможности использования преимуществ облачными технологиями.

Так решение Huawei CloudCampus визуализирует работу каждого пользователя, в любом приложении и в любое время, обеспечивая анализ неисправностей и предлагая интеллектуальную защиту от угроз. В свою очередь, CloudFabric 3.0 предназначено для построения DCN на базе протокола Ethernet без потерь. Оно поддерживает автоматизацию полного жизненного цикла и сетевой интеллектуальный O&M, максимизируя вычислительную мощность с помощью новых возможностей Ethernet. Huawei CloudWan3.0 ускоряет цифровизацию посредством решений глобальных сетей, работающих на основе инновационных технологий SD-WAN и SRv6. А модуль безопасности HiSec 3.0 обеспечивает синергию «облако-сеть-безопасность», а также безопасность сбора, агрегирования и обработки данных E2E.

В рамках панельной дискуссии по теме внедрения индустриальных облачных решений Горан Личанин (Goran Licanin), директор по развитию бизнеса Huawei Cloud Business Group в регионе Центральной и Восточной Европы и Скандинавских стран, рассказал о высокой динамике облачного сектора и его преимуществах для клиентов и партнеров. «Сегодня Huawei является вторым Public Cloud провайдером в Китае и пятым по величине в мире. Поскольку в Европе Huawei не работает как облачный провайдер под своим брендом, немногие знают, что два из трех крупнейших европейских облака полностью работают на технологиях Huawei. А вот на украинском рынке в сотрудничестве со своими стратегическими партнерами Huawei планирует сделать сервис Public Cloud доступным под собственным брендом. В этом смысле Украина станет одной из первых 10 стран Европы, где будет запущен Huawei Public Cloud».

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній