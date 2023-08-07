Huawei анонсувала HarmonyOS 4 та прагне повернутися у лідери ринку смартфонів

7 августа 2023 г., 11:25

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У минулу п’ятницю Huawei анонсувала нову версію своєї мобільної операційної системи - HarmonyOS 4 та випустила вдосконаленого асистента зі штучним інтелектом.

Аналітики вважають, що китайський гігант, який перебуває зараз у скрутному становищі, нарощує зусилля, щоб відновити свій бізнес у сфері виробництва смартфонів.

Телекомунікаційна компанія, що базується в Шеньчжені, намагається оговтатися від санкцій США, запроваджених у 2019 році, які відрізали її від ключових технологій, таких як напівпровідники, чіпи 5G та програмне забезпечення. Цей крок завдав шкоди її бізнесу з виробництва смартфонів у всьому світі, викресливши її з-поміж лідерів ринку.

Американські обмеження відрізали Huawei від мобільної операційної системи Android від Google, що зруйнувало бізнес Huawei з виробництва смартфонів за межами Китаю.

У 2019 році Huawei запустила власну операційну систему під назвою HarmonyOS, намагаючись замінити Android. Відтоді компанія розробляє її нові версії, намагаючись повернути собі частину ринку смартфонів.

Запуск HarmonyOS 4, як раз, підкреслює прагнення компанії відновити свої позиції на ринку смартфонів.

«Флагманські смартфони Huawei повертаються», - наголосив Юй Чендун (Yu Chengdong), генеральний директор споживчого бізнесу Huawei та бізнес-групи інтелектуальних автомобільних рішень, під час конференції для розробників Huawei Developer Conference 2023.

З 2019 року Huawei зосередилася на спробах відновити свою частку ринку в Китаї і досягла певного успіху. У другому кварталі цього року частка ринку Huawei у Піднебесній підскочила до 13% у порівнянні з 7,3% за аналогічний період минулого року. Поставки смартфонів компанії зросли на 76% у річному обчисленні.

Стратегія Huawei стала більш досконалою, оскільки вона прагне конкурувати в преміум-сегменті ринку смартфонів, а не в усіх секторах.

«Смартфони Huawei посіли друге місце у висококласному сегменті. Тож ми повертаємося з реваншем», - наголосив Ю.

За даними IDC, у сегменті телефонів вартістю понад 600 доларів у Китаї частка Huawei підскочила до 18,4% у другому кварталі порівняно з 6,7% торік.

Зосередженість Huawei на смартфонах високого класу має сенс, оскільки китайські споживачі в середньому готові платити більше за смартфони. Цього року компанія випустила складаний Mate X3, і цей пристрій, разом із флагманським P60, допоміг їй збільшити частку преміум-сегменту.

Попри те, що Huawei була відрізана від критично важливих іноземних чіпів, вона планує знову вийти на ринок 5G-смартфонів до кінця цього року, повідомляє Reuters, купляючи необхідні компоненти на внутрішньому ринку.

Частина стратегії Huawei у сфері високого класу обертається навколо HarmonyOS - операційної системи, яка, за словами компанії, призначена для смартфонів та інших пристроїв, таких як носимі пристрої та телевізори. Компанія прагне створити уніфіковане програмне забезпечення для різних категорій споживчої електроніки, подібно до Apple.

Китайський технологічний гігант заявив, що створить «HarmonyOS з ще більш інтелектуальним та персоналізованим інтерфейсом». Наразі HarmonyOS працює на більш ніж 700 мільйонах пристроїв, включаючи смартфони, годинники та планшети, повідомляє компанія.

Huawei заявила, що нова версія голосового асистента Celia, який надає функції асистента на смарт-пристроях, була навчена за допомогою моделі штучного інтелекту Huawei Pangu. У липні Huawei запустила Pangu 3.0, прагнучи скористатися бумом АІ та ажіотажем навколо ChatGPT.

За даними Huawei, щонайменше 200 мільйонів користувачів мобільних телефонів взаємодіють з Celia щомісяця.

«Ви можете взаємодіяти з Celia не лише голосом, але й текстами, зображеннями, документами тощо. Ви також можете друкувати, щоб взаємодіяти з Celia, якщо зараз не найкращий час для розмови. Діалоги між користувачами та Celia можуть бути більш природними та інтуїтивно зрозумілими», - сказав Цзя Юнлі (Jia Yongli), директор споживчого бізнесу Huawei. За його словами, Celia також може виконувати ряд завдань, таких як написання резюме, переклад, написання електронних листів та офіційних документів.

Huawei також повідомила, що новий набір функцій буде доступний для запрошених користувачів наприкінці серпня.

Однак, підйом у сегменті смартфонів для Huawei, швидше за все, обмежиться Китаєм, на який, за даними IDC, припадає 89% поставок телефонів у другому кварталі.

Це пов’язано з тим, що телефони Huawei досі не підтримують 5G, а HarmonyOS не має ключових додатків, таких які є у Google, які стали звичними для багатьох користувачів.

Відновити позиції за кордоном - непросте завдання, вважають аналітики, припускаючи, що багато користувачів перейшли на інші бренди через відсутність у Huawei ключових функцій. Компанії знадобиться немалий час, щоб повернути споживачів, навіть якщо вона зможе вирішити ключові проблеми своїх продуктів, що зазначені вище.

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