«Хуавей Україна» провела Huawei DigitALL Night 2024 для студентів

19 ноября 2024 г., 14:50

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14 листопада компанія «Хуавей Україна» провела захід Huawei DigitALL Night 2024, який зібрав студентів та викладачів провідних технічних ВНЗ: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Державного університету «Київський авіаційний інститут» та Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Учасники долучилися до семінарів компанії та дізналися про останні тенденції розвитку галузі ІКТ, кар’єрні можливості, а також про те, як цифрові та екологічні технології допомагають поліпшити світ.



Huawei DigitALL Night — міжнародний флагманський захід для талановитої молоді, що містить презентації з цифровізації та зелених технологій, а також знайомство з лідерами цифрової галузі та ІКТ-сектора. Подія проводиться уже сьомий рік поспіль і паралельно відбувається в різних офісах компанії, зокрема в Україні, Німеччині, Італії, Іспанії, Швейцарії, Швеції, Австрії, Туреччині, Нідерландах, Польщі, Румунії та Сербії. Цьогоріч основний захід пройшов у Парижі та зібрав офлайн і онлайн понад 2000 студентів.



«Digital Night — це можливість заглибитись у сутність та цінності компанії Huawei. Тут ви не лише спостерігачі, ви є активними учасниками нашої подорожі до світу інновацій та підключеності. Як глобальний лідер у галузі технологій, Huawei прагне не просто створювати передові рішення, а й об'єднувати людей, надаючи можливість кожному відчути силу цифрових змін. Наші двері завжди відкриті для свіжих ідей, молоді та нової співпраці. Сподіваюся, що сьогоднішня мандрівка в наш технологічний світ — від 5G до хмарних обчислень, від штучного інтелекту до інтернету речей — надихне вас на подальші звершення й розуміння того, як ви могли б долучитися до цієї глобальної екосистеми», — звернувся до присутніх Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Основними темами цьогорічних виступів стали цифровізація і зелений курс країн, а також вплив технологій на досягнення цілей сталого розвитку. Huawei продовжує впроваджувати інновації для створення кліматично нейтрального майбутнього. Також компанія звернула увагу на розширенні екосистеми талантів у сфері ІКТ, що включає продовження співпраці з університетами та надання ще більших можливостей для розвитку молодих талантів та їхнього подальшого працевлаштування.



«Хуавей Україна» провела для учасників офлайн-заходу у своєму київському офісі семінари у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Технічні спеціалісти компанії поділилися останніми тенденціями галузі й докладніше розповіли про основні елементи мобільного зв’язку, інноваційні рішення для бізнесу, зелені технології для досягнення енергоефективності. Для закріплення почутого матеріалу організатори провели й підсумкову вікторину: студенти відповіли на запитання спікерів і отримали призи від Huawei. Також фахівці розповіли про актуальні програми для студентів, що сприяють поліпшенню навичок ІКТ та відкривають можливості стажування й працевлаштування в «Хуавей Україна», — «Насіння для майбутнього», дуальну освіту та Student Tech Challenge.



«Це дуже інформативний захід, я дізнався багато нового, зокрема про організацію мобільного зв’язку. «Хуавей Україна» активно допомагає нашому університету обладнанням і облаштовує лабораторії для нашого навчання. В майбутньому я хотів би долучитися до програм компанії та випробувати свої сили», — поділився враженнями Антон Стельник, студент Навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».



«Я щиро вдячна «Хуавей Україна» за надання освітніх та кар’єрних можливостей для молоді, у якої може не бути великого досвіду та успіху за плечима, проте є мрія і запал змінювати світ на краще. Головне — це мати потенціал та бажання розвиватися, адже від цього залежить не лише наш успіх, а й успіх компанії та галузі загалом», — прокоментувала Анастасія Товкас, учасниця програми «Насіння для майбутнього 2024», студентка факультету інформаційних систем та технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.



З-поміж іншого, у межах Huawei DigitALL Night у прямому ефірі з Парижа представники компанії розповіли про найвпливовіші ініціативи, які допомагають розв'язувати екологічні проблеми сьогодення. Зокрема, проєкт Tech4all-AI за допомогою штучного інтелекту дозволяє захистити атлантичного лосося від інвазивних видів, за що отримав нагороду GLOMO (Global Mobile Awards) на виставці MWC 24. А проєкт захисту лісів у Греції завдяки AI та дронам допомагає виявляти лісові пожежі на ранніх стадіях і зменшувати їх негативні наслідки.

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