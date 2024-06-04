Відбулася церемонія нагородження преможців BEST CIO 2023

4 июня 2024 г., 21:43

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У понеділок, 3 червня в Театрі на Подолі у Києві, відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Тринадцятого Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2023.

Завдання проєкту залишається незмінним - виявлення найбільш професійних ІТ-менеджерів, які продемонстрували за два минулих роки найбільшого успіху в розвитку ІТ на своїх підприємствах.

Партнерами BEST CIO 2023 виступили такі світові гранди, як Check Point та Lenovo. Проєкт також підтримали українські компанії De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

Переможцями BEST CIO 2023 журі обрало:

Хімія та фармацевтика

Володимир Красотін Дарниця



Банки

Владислав Волошин Укргазбанк



Роздрібна торгівля

Сергій Лесько OKKO-group



Харчова промисловість

Віталій Іванов Рошен



Державний сектор

Вікторія Іцкович Київська міська рада



Охорона здоров'я

Андрій Гончаренко Аптека Низьких Цін



Агропромисловий комплекс

Микола Рясько НІБУЛОН



Інформаційні технології

Олександр Пронькін Infopulse

Найближчим часом вашій увазі буде запропоновано спеціальний матеріал з інформацією про фіналістів та переможців конкурсу. Також буде опубліковано фоторепортаж за підсумками проведення урочистої церемонії нагородження BEST CIO 2023.

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