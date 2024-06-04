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Відбулася церемонія нагородження преможців BEST CIO 2023

4 июня 2024 г., 21:43
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Стартував BEST CIO 2023. Реєстрація відкрита!

У понеділок, 3 червня в Театрі на Подолі у Києві, відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Тринадцятого Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2023.

Завдання проєкту залишається незмінним - виявлення найбільш професійних ІТ-менеджерів, які продемонстрували за два минулих роки найбільшого успіху в розвитку ІТ на своїх підприємствах.

Партнерами BEST CIO 2023 виступили такі світові гранди, як Check Point та Lenovo. Проєкт також підтримали українські компанії De Novo, IT-Solutions, "Метінвест Діджитал" та UCloud.

Переможцями BEST CIO 2023 журі обрало:

 

Хімія та фармацевтика   
Володимир Красотін    Дарниця
    
Банки   
Владислав Волошин    Укргазбанк
    
Роздрібна торгівля   
Сергій Лесько               OKKO-group
    
Харчова промисловість   
Віталій Іванов               Рошен
    
Державний сектор   
Вікторія Іцкович             Київська міська рада
    
Охорона здоров'я   
Андрій Гончаренко         Аптека Низьких Цін

Агропромисловий комплекс   
Микола Рясько               НІБУЛОН
    
Інформаційні технології   
Олександр Пронькін      Infopulse

Найближчим часом вашій увазі буде запропоновано спеціальний матеріал з інформацією про фіналістів та переможців конкурсу. Також буде опубліковано фоторепортаж за підсумками проведення урочистої церемонії нагородження BEST CIO 2023.

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