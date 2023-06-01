Хроніки пікіруючого щебетуна

1 июня 2023 г., 17:25

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Компанія Fidelity повідомила, що за її оцінкою вартість Twitter знизилася на 33% від ціни її покупки Ілоном Маском, яка склала 44 млрд дол. Щоправда, невідомо, як саме робилася ця оцінка вартості приватної компанії, фінансові показники якої не публікуються.

Сам Ілон Маск визнавав, що переплатив за актив. Власне ціна угоди була обумовлена у квітні минулого року, точно перед початком падіння всіх акцій, і Маску не вдалося домовитися про перегляд ціни аж до закриття угоди. Нещодавно він заявив, що компанія коштує менше половини від заплаченої суми.

Але ж це ще не межа, правда, ми ж віримо в неймовірні здібності генія?

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З моменту покупки Ілоном Маском Twitter різко збільшив кількість дій модераторів на вимоги урядів різних країн. Статистика показує, що раніше Twitter задовольняв приблизно 50% запитів на модерацію, а за останні пів року з 971 запиту було повністю задоволено 808 і частково – ще 154.

Це, звичайно, приголомшливий доказ свободи слова, яку проголошує Маск. Нагадаю, що, відповідаючи на запитання, чому за день до першого туру виборів президента Туреччини мережа видалила низку повідомлень, які критикують Ердогана, Маск відповів, що мережа просто виконує вимоги чинних законів, а якщо люди хочуть, то вони мають спочатку змінити закони.

А ще я минулого тижня пропустив феєричну історію, яку вже назвали DeSaster – кандидат у президенти США Рон ДіСантіс вирішив оголосити про своє балотування у Twitter Spaces за участю Маска. Але оригінальна кімната увімкнулась на 20 хвилин пізніше у зв'язку з технічними проблемами, які тривали й після включення. У результаті модератор Девід Сакс (інвестор з оточення Маска) перезапустив кімнату на своєму обліковому записі, куди, зрозуміло, потрапило вже набагато менше слухачів. Можливо тому вона й працювала нормально.

Загалом, схоже, Маск зламав все, до чого зміг дотягнутися безпосередньо.

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Крім того Twitter почав аутсорсити розміщення реклами на сервісі – тепер цим займається компанія InMobi, яка розробляє рішення Ad-tech. Як повідомило джерело, поки що йдеться про тестове розміщення на одному ринку. Але може бути розширено надалі, якщо покаже свою ефективність.

Звичайно, власна технологія розміщення реклами у Twitter не дуже просунута. Але практично таке рішення означає, що власних можливостей для її розвитку у компанії немає. Втім, підключення стороннього провайдера може дати додатковий дохід від доступу до відкритого ринку програмної реклами. Що ніяк не заважає розвивати власні продажі – для чого і найнята нова CEO компанії.

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