HPE звітує про рекордну квартальну виручку в 10,7 млрд дол.

Компанія HPE оголосила фінансові результати за другий квартал 2026 фінансового року, який завершився 30 квітня, продемонструвавши рекордну виручку у розмірі 10,7 млрд дол. Це на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє видання CNBC, на тлі цих колосальних результатів, які повністю розгромили попередні очікування аналітиків, акції технологічного гіганта злетіли на 30% у понеділок.

Цей звітний період став історичним за обсягами виручки, валової маржі, скоригованого прибутку та генерації вільного грошового потоку для другого кварталу. Головний виконавчий директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri) підкреслив, що клієнти продовжують активно інвестувати в модернізацію власної інфраструктури та масштабування AI, що забезпечує стабільний попит.

Показники рентабельності компанії суттєво перевищили її власні попередні очікування. Розводнений прибуток на акцію EPS за стандартами GAAP склав 0,44 дол., тоді як скоригований прибуток non-GAAP досяг 0,79 дол. на акцію, що значно вище за орієнтовний діапазон у 0,51-0,55 дол. Операційний грошовий потік досяг 1,4 млрд дол., а вільний грошовий потік досяг 0,9 млрд дол. Фінансовий директор компанії Марі Маєрс (Marie Myers) відзначила, що висока прибутковість була досягнута завдяки операційній дисципліні, а також випередженню графіка інтеграції Juniper Networks та реалізації синергії витрат за програмою Catalyst. Компанія повернула акціонерам 343 млн дол. через дивіденди та зворотний викуп акцій, а також оголосила про наступні квартальні дивіденди у розмірі 0,1425 дол. на акцію.

У розрізі ключових бізнес-напрямків найбільшу динаміку продемонстрував сегмент Networking, виручка якого підскочила на 148,2% до 2,7 млрд дол., хоча його операційна маржа дещо знизилася до 21,6%. Усередині цього департаменту доходи від Data Center Networking зросли на 233,3% до 320 млн дол., Security - на 155,1% до 273 млн дол., Campus & Branch - на 50,2% до 1,3 млрд дол., а напрямок Routing згенерував 775 млн дол.

Підрозділ Cloud & AI зафіксував виручку у розмірі 7,7 млрд дол., що на 22,9% більше, ніж торік, продемонструвавши подвоєння операційної маржі до 12,4%. Тут доходи від серверів зросли на 32,7% до 5,5 млрд дол., тоді як системи зберігання принесли 1,2 млрд дол., показавши символічне зростання на 2,4%.

На тлі сильних результатів керівництво HPE підвищило річний прогноз зростання виручки на 2026 рік до діапазону 29-33%, а для сегмента Networking очікується зростання на рівні 72-75%. Прогноз по річному non-GAAP EPS підняли до 3,35-3,45 дол., а очікуваний вільний грошовий потік тепер має скласти не менше 3,5 млрд дол. Поточні оновлені орієнтири на 2026 рік виявилися навіть вищими за ті цілі, які компанія планувала досягти лише до 2028 фінансового року. Окрім цього, HPE представила рамковий план на 2027 рік, прогнозуючи подальше зростання виручки на 8-12% та збільшення вільного грошового потоку щонайменше до 4,5 млрд дол.

Стрімкий злет акцій HPE на 30% відображає масштабне переосмислення ринком позицій компанії в екосистемі штучного інтелекту. Раніше інвестори сприймали HPE переважно як постачальника традиційного заліза з низькою маржинальністю, проте поточний звіт довів спроможність компанії конвертувати бум AI в реальні фінансові потоки. Стратегічна ставка на купівлю Juniper Networks повністю виправдала себе, ліквідувавши брак у портфелі швидкісних мережевих рішень для зв'язування AI кластерів, що дозволило наростити доходи Data Center Networking на 233,3%.

