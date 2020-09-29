 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1234)

20.09 - 27.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

HPE завершает поглощение Silver Peak за 925 млн. долл.

29 сентября 2020 г., 17:05
0 
 

HPE завершает поглощение Silver Peak за 925 млн. долл.

Компания Hewlett Packard Enterprise объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, разработчика технологии SD-WAN. Сумма сделки составила 925 млн. долл. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании HPE. Новое приобретение позволит усилить платформу Aruba ESP и предложить комплексное облачное решение, объединяющее все аспекты проводной, беспроводной локальной и глобальной сети.

«Трансформация сети WAN является ключевым компонентом развития стратегии HPE в области интеллектуальных сетевых устройств (Intelligent Edge) и облачных решений, – говорит Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор Hewlett Packard Enterprise. – Наш обширный портфель решений SD-WAN, дополненный технологиями Silver Peak, позволяет предложить поистине распределенную облачную модель и облачные решения для всех приложений и данных, где бы они ни находились».

В рамках соглашения основатель и генеральный директор Silver Peak Дэвид Хьюз (David Hughes) присоединится к HPE в качестве старшего вице-президента WAN-направления компании Aruba.

Сегодня предприятия все больше инвестируют в технологии SD-WAN, поскольку устаревшие архитектуры WAN требуют значительных затрат и сложны в эксплуатации. Aruba и Silver Peak имеют общее видение и цель – обеспечить простоту, масштабируемость и прозрачность использования в любой точке сети. Комплексные решения Aruba SD-Branch и решения для удаленного доступа сотрудников в сочетании с самодостаточными WAN– и SD-WAN-решениями Silver Peak позволят компании Aruba еще эффективнее адаптировать предложение под требования заказчиков и извлечь дополнительные выгоды из многочисленных открывающихся возможностей.


Все про современные облачные технологии!
Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  