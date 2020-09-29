HPE завершает поглощение Silver Peak за 925 млн. долл.

29 сентября 2020 г., 17:05

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Компания Hewlett Packard Enterprise объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, разработчика технологии SD-WAN. Сумма сделки составила 925 млн. долл. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании HPE. Новое приобретение позволит усилить платформу Aruba ESP и предложить комплексное облачное решение, объединяющее все аспекты проводной, беспроводной локальной и глобальной сети.

«Трансформация сети WAN является ключевым компонентом развития стратегии HPE в области интеллектуальных сетевых устройств (Intelligent Edge) и облачных решений, – говорит Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор Hewlett Packard Enterprise. – Наш обширный портфель решений SD-WAN, дополненный технологиями Silver Peak, позволяет предложить поистине распределенную облачную модель и облачные решения для всех приложений и данных, где бы они ни находились».

В рамках соглашения основатель и генеральный директор Silver Peak Дэвид Хьюз (David Hughes) присоединится к HPE в качестве старшего вице-президента WAN-направления компании Aruba.

Сегодня предприятия все больше инвестируют в технологии SD-WAN, поскольку устаревшие архитектуры WAN требуют значительных затрат и сложны в эксплуатации. Aruba и Silver Peak имеют общее видение и цель – обеспечить простоту, масштабируемость и прозрачность использования в любой точке сети. Комплексные решения Aruba SD-Branch и решения для удаленного доступа сотрудников в сочетании с самодостаточными WAN– и SD-WAN-решениями Silver Peak позволят компании Aruba еще эффективнее адаптировать предложение под требования заказчиков и извлечь дополнительные выгоды из многочисленных открывающихся возможностей.

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