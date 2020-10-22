HPE установит в Финляндии суперкомпьютер с производительностью 550 петафлоп

22 октября 2020 г., 16:35

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Hewlett Packard Enterprise законтрактована для создания суперкомпьютера LUMI, предназначенного для поддержки исследовательских инициатив десяти европейских стран в областях здравоохранения, искусственного интеллекта и прогнозирования погоды. Общая смета проекта, анонсированного 21 октября, превышает 160 млн долл.

LUMI установят в финском вычислительном комплексе IT Center for Science (CSC), а доступ к его ресурсам будут также иметь Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Исландия, Норвегия, Польша, Швеция и Швейцария.

Система с пиковой теоретической производительностью 550 петафлоп (миллионов миллиардов вычислений в секунду) будет использовать центральные процессоры AMD Epyc и графические карты линейки Instinct. В основу её положена конструкция суперкомпьютера Cray EX с жидкостным охлаждением. Для работы в сети LUMI будут применяться коммутаторы HPE Slingshot, а хранение данных обеспечит недавно представленная HPE система Cray ClusterStor E1000, специально предназначенная для суперкомпьютеров.

Формальная передача LUMI заказчику, Европейскому совместному предприятию по высокопроизводительным вычислениям, и начало эксплуатации системы запланированы на середину следующего года.

Директор этой инициативы ЕС Андерс Дам Йенсен (Anders Dam Jensen), заявил, что LUMI «поддержит европейских исследователей в индустрии и публичном секторе, будет способствовать лучшему пониманию и решению сложных проблем, а также преобразованию их в инновационные возможности».

Днём раньше было объявлено об окончании установки в Лос-Аламосской Национальной Лаборатории нового суперкомпьютера HPE «Chicoma». Он также базируется на архитектуре Cray EX и зарезервирован под национальные программы борьбы с COVID-19.

Эти и другие контракты свидетельствуют, что HPE уже начала получать отдачу от прошлогоднего поглощения производителя суперкомпьютеров Cray, стоившего ей 1,3 млрд долл.

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