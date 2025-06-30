HPE та Juniper Networks досягли угоди з Мініюстом США щодо злиття

30 июня 2025 г., 13:25

0

Tweet

Компанії Hewlett Packard Enterprise та Juniper Networks оголосили про досягнення угоди з Міністерством юстиції США, яка, за умови схвалення судом, врегульовує позов DOJ щодо придбання Juniper компанією HPE та відкриває шлях до завершення транзакції.

"Наша угода з DOJ прокладає шлях до закриття придбання Juniper Networks та зберігає очікувані переваги цієї угоди для наших клієнтів та акціонерів, одночасно створюючи більшу конкуренцію на глобальному ринку мережевих рішень", – заявив Антоніо Нері (Antonio Neri), президент і генеральний директор HPE. Він додав, що "вперше клієнти тепер матимуть сучасну мережеву архітектурну альтернативу, яка найкраще підтримуватиме вимоги АІ-навантажень. Комбінація HPE Aruba Networking та Juniper Networks надасть клієнтам комплексний портфель безпечних, АІ-нативних мережевих рішень та прискорить здатність HPE зростати у сегментах АІ-дата-центрів, телекомунікаційних провайдерів та хмарних рішень".

Після закриття угоди об'єднані ресурси HPE та Juniper, як очікується, прискорять інновації у сфері напівпровідників для мережевого обладнання, систем та програмного забезпечення для задоволення дедалі складніших потреб клієнтів у підключенні. Ця нова альтернатива застарілим мережевим рішенням позитивно змінює конкурентну динаміку на ринку мережевих технологій та надає клієнтам більші інновації, вибір та швидший час до отримання цінності. У поєднанні з інноваціями HPE у гібридних хмарних рішеннях, системах зберігання даних, обчислювальній техніці та програмному забезпеченні, клієнти мережевих рішень матимуть ще сильніший шлях для прискорення та спрощення своїх АІ-трансформацій.

"Це значний крок вперед у задоволенні критичної потреби клієнтів – повного портфеля сучасних, безпечних мережевих рішень для підключення їхніх організацій та забезпечення важливих основ для гібридних хмар та АІ, – зазначив Рамі Рахім (Rami Rahim), генеральний директор Juniper Networks. - Ми з нетерпінням чекаємо завершення цієї транзакції та перетворення нашого спільного бачення на реальність для корпоративних, телекомунікаційних провайдерів та хмарних клієнтів".

Нагадаємо, 9 січня 2024 року HPE оголосила про угоду щодо придбання Juniper у повністю готівковій транзакції за 40,00 дол. за акцію, з загальною сумою у 14 млрд дол. В рамках врегулювання HPE погодилася продати свій глобальний бізнес Instant On для кампусів та філій. Після закриття угоди HPE забезпечить обмежений доступ до передової технології Juniper Mist AIOps.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD