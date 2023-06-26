HPE розширює співпрацю з AWS

26 июня 2023 г., 12:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про розширення співпраці з Amazon Web Services, щоб спростити підприємствам розробку та управління додатками і робочими навантаженнями в HPE GreenLake і AWS.

"Ми продовжуємо розвивати ринок гібридних хмарних технологій, зменшуючи складність та спрощуючи взаємодію з клієнтами. Співпрацюючи з AWS, ми можемо підтримувати клієнтоорієнтований підхід, який ставить на перше місце трансформацію та бізнес-результати наших клієнтів, - сказав Брайан Томпсон (Bryan Thompson), віце-президент з управління продуктами, хмарні сервіси HPE GreenLake. - Співпрацюючи з AWS, ми можемо підтримувати клієнтоорієнтований підхід, який ставить трансформацію та бізнес-результати наших клієнтів на перше місце".

HPE оголошує про появу кількох нових сервісів на HPE GreenLake та AWS Marketplace, які надають клієнтам послідовний, спрощений досвід управління даними, продуктивністю, безпекою та витратами.

HPE GreenLake для приватних хмарних підприємств з підтримкою Amazon EKS Anywhere є загальнодоступним і пропонує розширені можливості розгортання контейнерів для Kubernetes.

Рішення HPE GreenLake для резервного копіювання та відновлення тепер підтримує Amazon RDS та Amazon EKS Anywhere, що розширює можливості HPE з економічно ефективного довгострокового зберігання даних та допомагає клієнтам захистити бізнес від наслідків ненавмисного видалення, втрати даних через збій інфраструктури або атаки зловмисників з вимогою викупу. HPE GreenLake для резервного копіювання та відновлення також підтримує екземпляри Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) та томи Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

HPE NonStop Development Environment - інтегроване середовище розробки під HPE NonStop, створено з нуля для критично важливих середовищ, які вимагають безперервної роботи та 100% відмовостійкості. Воно доступне у вигляді AMI в AWS Marketplace.

Тепер як послуга в AWS Marketplace доступне рішення HPE Fraud Risk Management протидіє новим загрозам шахрайства, пов'язаним з технологією 5G та платформами IoT, а також багатьом найпоширенішим традиційним видам шахрайства, актуальним для постачальників телекомунікаційних послуг.

Ці нові сервіси доповнюють існуючі сервіси HPE, доступні в AWS, які підтримують трансформацію від периферії до хмари, включаючи міграцію хмарних додатків, хмарний економічний аналіз, стратегії DevOps, управління мережею, а також захист даних і аварійне відновлення.

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