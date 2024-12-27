HPE представила систему зберігання даних для малого та середнього бізнесу

27 декабря 2024 г., 11:45

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Компанія MTI, офіційний дістрібьютор HPE в Україні, повідомила, що вендор представив нове покоління системи зберігання даних початкового рівня, розроблене спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB).

Підкреслюється, що завдяки значному підвищенню продуктивності, масштабованості та простоти, HPE MSA Gen7 націлений на задоволення різноманітних і вимогливих потреб невеликого та середнього бізнесу, залишаючись при цьому економічно ефективним.

Зазначається, що HPE MSA Gen7 забезпечує майже вдвічі більшу продуктивність в порівнянні з попереднім поколінням Gen6, досягаючи 783 000 IOPS. Стала пропускна здатність також збільшилася з 13,1 GB/s до 14,1 GB/s, що робить його одним з найшвидших доступних масивів зберігання даних початкового рівня.

Крім того масштабованість системи була розширена до 7,37 PB за допомогою додаткових полиць розширення та використання сучасних накопичувачів, що дозволяє компаніям нарощувати дисковий простір своїх систем у міру зростання їх потреб.

У Gen7 представлено кілька функцій, які спрощують рутинне обслуговування системи:

HPE MSA Health Check Tool: Цей хмарний інструмент, доступний на пристрої, надає інформацію про стан системи в режимі реального часу, підвищуючи час безвідмовної роботи та доступність.

Онлайн-оновлення прошивок (FW): Тепер FW контролера та накопичувача можна оновлювати без простою системи, що зменшує кількість перерв у технічному обслуговуванні.

Smart Assist: Вбудована технологія автоматизації Smart Assist виконує конфігурацію і перевірку працездатності в режимі реального часу, звільняючи ІТ-ресурси і забезпечуючи безперебійну роботу.

Ці вдосконалення роблять HPE MSA Gen7 ідеальним рішенням для малих і середніх підприємств, які не мають спеціальних адміністраторів систем зберігання даних, пропонуючи інтуїтивно зрозумілі робочі процеси і простоту використання, пристосовані для ІТ-фахівців.

Компанія представила три нові пропозиції базових масивів, що відповідають різноманітним потребам бізнесу.

HPE MSA 2070 забезпечує високу ємність і можливість конфігурування та пропонує широкі можливості конфігурування. Рішення підтримує поєднання твердотільних накопичувачів SAS, високопродуктивних корпоративних жорстких дисків SAS 10K або архівних жорстких дисків SAS 7.2K великої ємності. Розроблений для гібридних розгортань або розгортань з підтримкою флеш-пам'яті, HPE MSA 2070 підтримує робочі навантаження від великомасштабного сховища до інкрементального масштабування.

Система HPE MSA 2072 включає два високопродуктивні SSD-накопичувачі (загальною ємністю 3,84 ТB) та можливості автоматизованого багаторівневого сховища (Tiering). Це доступне рішення для підприємств, яким потрібна гібридна система, що автоматично переміщує дані між високопродуктивним та архівним рівнями зберігання для оптимізації ефективності та економії витрат.

До складу комплектів HPE MSA 2070 Flash-bundle входить 12 інтегрованих на заводі твердотілих накопичувачів загальною ємністю від 23 ТB до 46 ТB. Рішення чудово підходить для підприємств, де додатки вимагають високої продуктивності. Цей комплект є найбільш економічно вигідним варіантом повністю флеш-пам'яті HPE.

Повідомляється також, що розширені функції, такі як Smart Assist, моніторинг стану в режимі реального часу та оновлення мікропрограми онлайн, усувають багато складнощів, пов'язаних з управлінням сховищем.

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