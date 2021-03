HPE представила первую в отрасли архитектуру 5G Open RAN

12 марта 2021 г., 12:15

Компания Hewlett Packard Enterprise анонсировала выпуск стека решений HPE Open RAN Solution Stack для коммерческого развертывания открытых мобильных сетей пятого поколения (Open RAN).



Как сообщается, стек решений включает ПО для оркестрации и автоматизации, макеты инфраструктуры для сетей радиодоступа и оптимизированную для операторов связи аппаратную инфраструктуру.



Программное обеспечение HPE для управления сервисами и оркестрацией поддерживает телекоммуникационные сети от периферии сети до ядра, снижая риски и позволяя операторам воспользоваться преимуществами 5G.



Также отмечается, что в стек решений HPE Open RAN Solution Stack входит сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus – первый в отрасли сервер, оптимизированный под рабочие нагрузки Open RAN.



Стек решений HPE Open RAN Solution Stack был разработан специально созданным подразделением HPE Communications Technology Group (CTG) для работы с операторами связи.



Выход HPE Open RAN Solution Stack является естественным продолжением инициативы HPE 5 G Core Stack , которая была представлена в марте прошлого года. Оба стека связаны общей платформой оркестрации и развертывания ресурсов и приложений телекоммуникационных компаний начиная от периферии сети до ее центра. Оба решения поддерживаются экосистемой партнеров и лидеры отрасли уже работают над тестированием и оптимизацией своего программного обеспечения для работы в открытой архитектуре на основе HPE Open RAN Solution Stack.



Глобальные коммуникационные сети претерпевают значительные изменения. Сеть 5G была разработана с использованием открытых стандартов, что позволяет операторам связи отказаться от проприетарных систем единственного поставщика, на которых строились сети предыдущих поколений. Стандарты 5G дают телекоммуникационным компаниям возможность смешивать и подбирать лучшее в своем классе оборудование и программное обеспечение от разных производителей как в сети RAN, так и в ядре сети. Эти открытые технологии активно внедряются мировыми операторами связи, отраслевыми организациями и правительствами разных стран, поскольку они помогают создать более конкурентный рынок, снижать затраты и стимулировать инновации.



Открытые облачные сети 5G строятся на стандартном ИТ-оборудовании, на котором работают виртуализированные сетевые сервисы, за счет того, что технологические достижения сегодняшнего дня позволяют отделять программный стек от аппаратной платформы при построении сетей 5G RAN. HPE вносит свой вклад в альянс O-RAN (Open Radio Access Network, OpenRAN) и проект Telecom Infra Project (TIP), которые являются движущей силой этого крупного отраслевого сдвига. С выпуском стека решений HPE Open RAN Solution Stack операторы связи могут подготовиться к коммерческому внедрению концепции Open RAN любого масштаба. HPE имеет более чем 30-летний опыт проектирования, построения и оптимизации телекоммуникационной инфраструктуры и программного обеспечения для сектора телеком. Используя свою уникальную экспертизу, компания HPE, разработала и представила преинтегрированную и надежную платформу для развертывания 5G RAN.



Ключевое преимущество в развертывании масштабируемой платформы Open RAN — возможность управлять и распределять рабочие нагрузки на тысячах станций на границе сети. Протестированное компанией HPE программное обеспечение для управления и оркестрации готово к развертыванию в действующей среде Open RAN. Стек от HPE привносит такие инновации, как целецентричная оркестрация и решения по автоматизации на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволяет операторам связи управлять во всей развернутой сети тысячами виртуальных машин, сотнями различных виртуализированных сетевых функций (VNF), а также контейнерных сетевых функций (CNF).



Еще одним важным элементом является доступ к предварительно проверенным и оптимизированным для операторов связи эталонным архитектурам, что существенно снижает уровень риска. Сегодня в мире функционирует небольшое число рабочих открытых сетей RAN, все они построены на заказных и закрытых конфигурациях, которые не предназначены для тиражирования на тысячах сайтов. Эталонные архитектуры от HPE нацелены на решение этой задачи, снижая риск, сложность и повышая скорость развертывания открытых сетей RAN, и в то же время позволяют использовать программное обеспечение различных производителей. HPE сотрудничает с компанией Intel для разработки проверенных эталонных конфигураций, которые помогут заказчикам упростить переход к виртуализированной сети RAN (vRAN). Такой подход формирует надежную аппаратную основу, надежное микропрограммное и программного обеспечение, а также сокращает время вывода на рынок, при этом уменьшая операционную сложность, как для телекоммуникационных компаний, так и для технологических партнеров.



Платформа HPE Open RAN Solution Stack выпускается одновременно с новым сервером HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus, идеально подходящим для рабочих нагрузок vRAN, и соответствующего требованиям телеком-операторов:



Открытую, основанную на стандартах архитектуру с поддержкой решений RAN на базе программного обеспечения нескольких производителей;

Мощные вычислительные возможности благодаря новым процессорам Intel Xeon Scalable 3-го поколения, обладающих высокой производительностью и низким энергопотреблением, необходимым для работы сети RAN;

Надежную платформу операторского класса, соответствующую требованиям NEBS 3-го уровня и GR 3108 и разработанную для работы на периферии сети;

Сокращение общего энергопотребления и занимаемой площади за счет объединения функций модуля цифровой обработки (baseband unit), промежуточного шлюза (fronthaul gateway) и маршрутизатора базовой станции (cell site router) в одном физическом устройстве – сервера 1U/1P компактного размера;

Возможности ускорения чувствительных к производительности рабочих нагрузок vRAN;

Единство и унификация операций от ядра сети до ее периферии благодаря встроенным в сервер HPE ProLiant средствам безопастности и управления, включая технологию «HPE Silicon Root of Trust».



Сервер HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus является новым членом обширного портфеля продуктов HPE для операторов связи, который также включает конвергентные системы HPE Edgeline Converged Edge Systems. Так, Edgeline EL8000 – это блейд-платформа для работы за пределами традиционных ЦОД, поддерживает установку GPU-ускорителей, позволяет запускать как различные сценарии 5G vRAN, так и не-RAN нагрузки, например, пограничные вычисления с множественным доступом (Multiaccess edge compute, MEC). При необходимости централизации нескольких вышек связи предусматривается использование сервера HPE ProLiant DL360 Gen10.

