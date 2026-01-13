HPE оновлює портфоліо для ритейлу: автономні мережі, відмовостійкі обчислення та АІ-аналітика

13 января 2026 г., 14:35

На виставці NRF 2026 компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про масштабне розширення свого портфоліо для галузі роздрібної торгівлі, представивши рішення, що забезпечують абсолютну безперервність бізнесу.



Компанія об'єднала автономні мережі HPE Aruba Networking із новими відмовостійкими обчислювальними системами HPE Nonstop. Це дозволяє ритейлерам керувати транзакціями та даними з високою впевненістю на всіх етапах — від складських приміщень до касових зон. Нові сервери Nonstop Compute серій NS9 X5 та NS5 X5 гарантують роботу критично важливих додатків навіть під час апаратних збоїв, що особливо важливо в періоди пікових навантажень.



Важливою частиною оновлення стала інтеграція віртуального асистента Marvis із платформою преміальної аналітики Juniper Networking. Тепер ритейлери можуть використовувати інтерфейс на основі природної мови для отримання глибоких інсайтів щодо поведінки покупців та продуктивності мережі. Як зазначається, це перетворює ІТ-інфраструктуру з інструменту підтримки на джерело стратегічних рішень, дозволяючи маркетинговим командам миттєво реагувати на завантаженість магазинів. Одночасно з цим нові компактні 8-портові комутатори серії CX 6000 забезпечують гнучкість розгортання мережі безпосередньо в точках обслуговування. Їхня безвентиляторна конструкція дозволяє встановлювати пристрої навіть у важкодоступних місцях касових зон, підтримуючи роботу сучасних терміналів, камер та IoT-датчиків за допомогою технології PoE.



HPE також впровадила оновлені сенсори User Experience Insight із підтримкою Wi-Fi 7. Ці пристрої дають можливість раннього попередження, виявляючи проблеми в роботі мережі ще до того, як вони вплинуть на роботу систем. Безпека даних клієнтів посилюється завдяки прозорому шифруванню (TDE), що допомагає відповідати суворим вимогам конфіденційності. Усі нові рішення доступні за сервісною моделлю через платформу HPE GreenLake, що дає ритейлерам гнучкість у плануванні ІТ-бюджетів залежно від фактичних бізнес-результатів.

