HPE Discover 2023: нові хмарні сервіси та ставка на АІ

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Hewlett Packard Enterprise днями провела конференцію HPE Discover у Лас-Вегасі, де анонсувала значне розширення можливостей своєї хмарної платформи HPE Greenlake, а також оголосила про вихід на ринок хмарних обчислень АІ.

Компанія заявила, що додає нові пропозиції програмного забезпечення як послуги для резервного копіювання та машинного навчання, розширює портфоліо приватних хмар HPE Greenlake і розширює партнерські відносини з Amazon Web Services та Equinix.

Антоніо Нері (Antonio Neri), генеральний директор HPE, зазначив, що GreenLake втілює стратегію компанії надавати все, що вона зараз пропонує, саме як послугу, допомагаючи клієнтам поєднувати сучасний хмарний досвід з контролем, управлінням, продуктивністю та передбачуваністю гібридної хмари. «HPE GreenLake стала лідером у цій новій категорії, і сьогодні ми зміцнюємо наше лідерство, розширюючи охоплення, вибір і можливості наших гібридних і приватних хмарних пропозицій», - підкреслив він.

HPE придбала OpsRamp у березні й не гаяла часу, інтегруючи нові можливості у GreenLake. З допомогою рішень на основі SaaS, тепер клієнти можуть отримати доступ до повного стека спостереження та автоматизації активів і додатків в гетерогенних, мультихмарних середовищах. Другою перевагою OpsRamp є те, що її інструменти покращують нещодавно анонсовану інформаційну панель сталого розвитку HPE, забезпечуючи більшу прозорість інформаційно-технологічних активів у мультихмарних середовищах.

На додаток до інтеграції OpsRamp, HPE розширює свій наявний асортимент гібридних хмарних сервісів і пропозицій програмного забезпечення як послуги. Наприклад, тепер вона пропонує HPE NonStop Development Environment як машинний образ Amazon, а HPE Fraud Risk Management як пропозицію SaaS на AWS Marketplace.

Рішення HPE GreenLake для резервного копіювання та відновлення, яке забезпечує економічно ефективне та довготривале зберігання даних, було розширено, щоб охопити локальні та хмарні бази даних, керовані Microsoft SQL Server та Amazon Relational Database Service. Середовище розробки машинного навчання HPE, яке забезпечує оптимізовану інфраструктуру штучного інтелекту та програмне забезпечення для машинного навчання через HPE GreenLake, тепер доступне на HPE GreenLake для високопродуктивних обчислень.

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила також про вихід на ринок хмарних обчислень АІ шляхом розширення свого портфоліо HPE GreenLake, щоб запропонувати великі мовні моделі для будь-якого підприємства з доступом за запитом у розрахованому на багато користувачів суперкомп'ютерному хмарному сервісі.

З введенням HPE GreenLake для великих мовних моделей (LLM) підприємства можуть приватно навчати, налаштовувати та розгортати великомасштабні моделі АІ за допомогою стійкої суперобчислювальної платформи, яка поєднує в собі програмне забезпечення АІ HPE і суперкомп'ютери, що лідирують на ринку.

HPE GreenLake для LLM буде поставлятися у партнерстві з Aleph Alpha, німецьким стартапом у галузі штучного інтелекту, щоб надати користувачам перевірений на практиці та готову до використання LLM для сценаріїв використання, що потребують обробки та аналізу тексту та зображень.

Компанія додає, що HPE GreenLake для LLM – це перша із серії галузевих та спеціалізованих програм штучного інтелекту, які HPE планує запустити в майбутньому. Ці програми включатимуть підтримку моделювання клімату, охорони здоров'я та біологічних наук, фінансових послуг, виробництва та транспорту.

В іншому оголошенні HPE повідомила про розширення портфоліо пропозицій GreenLake для приватних хмар, які надають все необхідне для створення власних приватних хмар. Найновішою пропозицією в цьому портфоліо є HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition, яка дозволяє клієнтам розгортати віртуальні машини в гібридних хмарах на вимогу та самостійно керувати цими хмарами за допомогою простоти AIOps.

Тим часом наявна пропозиція HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise була розширена для розв'язання периферійних задач, отримавши можливість підключення до тисяч розподілених ІТ-локацій, де, за словами HPE, вона може надавати керовані послуги для хмарних і традиційних додатків. У найближчі тижні буде додано підтримку Red Hat OpenShift, а також нові мультихмарні можливості, які дозволять самостійно забезпечувати робочі навантаження за допомогою AWS, Google Cloud, Microsoft Azure і VMware vSphere.

Довготривале партнерство HPE з VMware ще більше поглибилося з впровадженням розширених можливостей HPE GreenLake для VMware Cloud Foundation. Тепер ця пропозиція пропонує попередньо сконфігуровані та протестовані хмарні модулі, оптимізовані для VMware Cloud Foundation, на додаток до ліцензій на програмне забезпечення, інсталяції та послуг з поточного управління. Керуючи VMware Cloud Foundation через HPE GreenLake, підприємства можуть легше перерозподіляти ресурси відповідно до мінливих бізнес-вимог, уникаючи при цьому надмірного резервування, зазначили в HPE.

Нарешті, HPE заявила, що її розширене портфоліо приватних хмар буде попередньо надаватися в декількох центрах обробки даних Equinix по всьому світу, надаючи клієнтам більшу гнучкість у виборі місця для розгортання своїх приватних хмар.

Примітно, що всі пропозиції HPE Aruba Networking засновані на хмарній підписці та доступні на гранично-хмарній платформі HPE GreenLake. Разом вони забезпечують простоту розгортання підключення в масштабі завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу роботи з хмарою.

«Протягом останніх 80 років компанія HPE була в авангарді основних технологічних досягнень. Для нас є привілеєм надавати нові революційні інновації нашим клієнтам і партнерам, щоб ми могли об'єднати зусилля для покращення способу життя та роботи людей», підсумував Антоніо Нері.

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