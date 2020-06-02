HP выпустила самый мощный в мире коммерческий моноблок

2 июня 2020 г., 14:05

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Компания HP представила несколько новых моделей ПК категории All-in-One.



Компьютер HP EliteOne 800 All-in-One G6 PC, по заверениям производителя, стал самым мощным в мире коммерческим моноблоком, построенным на базе процессоров Intel Core 10 поколения и будет представлен моделями с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов.



Устройства имеют тонкий корпус, а благодаря возможности установить графику NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER они стали первыми в мире коммерческими моноблоками с расширенными возможностями для работы с VR-технологиями.



Компьютеры оснащены антибликовыми дисплеями с минимальным излучением световых волн синего диапазона и ультратонкими рамками по трем сторонам, а также поддерживают конфигурации с различными подставками для адаптации к любым условиям.

Еще один представленный моноблок — HP Collaboration All-in-One G6 с поддержкой Zoom Rooms является интегрированным решением для совместной работы в Zoom и идеально подходит для проведения виртуальных конференций и выполнения рабочих задач.



Вследствие пандемии 54% компаний планируют сократить количество поездок сотрудников и проводить преимущественно виртуальные мероприятия. В данных условиях HP Collaboration All-in-One G6 сделает работу максимально комфортной, позволяя в одно касание подключаться к конференциям и участвовать в сеансах индивидуальной видеосвязи без необходимости надевать гарнитуру.



Моноблок работает под управлением Windows 10 IoT и оснащен выдвижной камерой с разрешением 5MP и углом обзора 88 градусов, а также интегрированными динамиками и микрофонами для совместной работы и участия в видеоконференциях.

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