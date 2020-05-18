HP выпустила новые мобильные тонкие клиенты

18 мая 2020 г., 14:35

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HP Inc. анонсировала выпуск новых тонких клиентов для бизнес-пользователей.

Модель HP mt22 Mobile Thin Client и устройство HP ThinPro Go обеспечивают удобный переход к виртуальным рабочим пространствам, особенно для тех пользователей, которые работают удаленно.

Как отмечается, мобильный тонкий клиент HP mt22 создан специально для инфраструктуры виртуальных рабочих столов и отличается исключительной прочностью. Он поддерживает безопасную и продуктивную мобильную работу для пользователей VDI-решений, таких как Citrix и VMware. Операционная система HP ThinPro обеспечивает многоуровневую защиту пользовательских данных, устройств и учетных записей, а также технологию самовосстанавливающегося BIOS и HP Privacy Camera для защиты камеры от взлома. HP mt22 является первым в мире мобильным тонким клиентом с экраном, раскрывающимся на 180 градусов. Корпус устройства выполнен из прочного штампованного алюминия, который соответствует требованиям оборонного стандарта MIL-STD. Процессоры Intel Celeron и беспроводная локальная сеть HP с поддержкой технологии HP Extended Range Wireless LAN, гарантируют повышенную продуктивность, при этом пользователи могут быстро переходить к рабочему столу, подключать дисплеи и аксессуары с помощью док-станции HP USB-C.

HP ThinPro Go – USB-устройство, которое превращает уже устаревшее оборудование в безопасные для работы персональные системы. Подчеркивается, что оно обеспечивает высокий уровень безопасности при выполнении рабочих задач, где бы ни находился пользователь – за счет доступа к бизнес-приложениям и корпоративным данным через USB практически с любого ПК.

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