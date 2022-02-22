HP улучшила VR-шлем Reverb G2

22 февраля 2022 г., 15:02

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По сообщению HP, выпущенная компанией в 2020 году VR-гарнитура Reverb G2 получила нескольких существенных обновлений. Среди доработок устройства стоит отметить внедрение улучшенной системы отслеживания вертикального перемещения; оптимизацию работы с продуктами от AMD; а также расширенную настройку для регулировки расстояния между стеклом окуляра и глазом.



За последний год технология отслеживания перемещений была усовершенствована, благодаря чему пользователи смогут получить наилучший игровой опыт. В обновленной модели были устранены слепые зоны выше и ниже талии, а диапазон вертикального отслеживания увеличился на 30%, что значительно расширяет возможности трекинга.



Ранее пользователи могли сталкиваться с нестабильным соединением при подключении устройства к ПК. Проблему удалось устранить благодаря решению, разработанному HP Inc. совместно с AMD. Кабель, улучшающий соединение, совместим со всеми моделями VR-шлема: он входит в комплект поставки всех новых устройств, а также доступен для покупки всем пользователям, которые приобрели HP Reverb G2 ранее.



VR-гарнитура получила обновленный дизайн, позволяющий регулировать расстояние от окуляров до зрачка (9 мм или 15 мм). Благодаря этой опции пользователи могут воспринимать визуальные эффекты виртуальных миров с комфортными для себя настройками.

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