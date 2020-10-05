HP Reverb G2 Omnicept — новая гарнитура виртуальной реальности

5 октября 2020 г., 15:35

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Компания HP представила гарнитуру виртуальной реальности HP Reverb G2 Omnicept, а также набор средств разработки (SDK) на базе единой платформы. Сообщается, что новинка призвана усовершенствовать подход к профессиональному обучению, а также расширить возможности для совместной работы и проектирования благодаря передаче аналитических данных от пользователя в режиме реального времени.

Индустрия виртуальной реальности стремительно развивается в соответствии со спецификой взаимодействия людей с технологиями и реальным миром. До 50% информации при общении передается через мимику и жесты, кроме того, в 2021 году 25–30% сотрудников будут работать из дома, и им потребуются новые иммерсивные инструменты для более эффективного удаленного взаимодействия при выполнении задач по проектированию и разработке. Гарнитура HP Reverb G2 Omnicept и инструментарий Omnicept SDK предназначены для создания более реалистичного и персонализированного взаимодействия с технологиями. Еще до начала пандемии COVID-19 использование технологий в образовательной сфере выросло на 35%, при этом доказано, что применение VR-решения значительно увеличивают коэффициент удержания внимания при обучении и тренировках.

«Мы разработали мощное адаптивное решение для виртуальной реальности, которое позволяет значительно ускорить процесс внедрения VR-технологий, расширить их потенциал и изменить наше взаимодействие с технологиями, — говорит Джим Ноттингем (Jim Nottingham), генеральный менеджер и руководитель бизнес-подразделения Advanced Compute and Solutions HP Inc. — Решение HP Omnicept открывает новые возможности для разработки VR-приложений, которые найдут применение в корпоративных тренингах, дистанционном образовании, совместных проектах, научно-исследовательской работе, а также в сфере здравоохранения. Такой подход, основанный на данных, будет иметь фундаментальное значение для создания персонализированных решений и развития сферы виртуальной реальности в будущем».

HP Reverb G2 Omnicept функционирует на базе высокозащищенного канала передачи данных для обеспечения полной конфиденциальности пользователей. Прошивка гарнитуры защищает информацию с датчиков на каждом этапе работы и не сохраняет ее в самом устройстве. Приложения для работы с HP Omnicept обеспечивают соответствие процессов сбора и обработки данных с Генеральным регламентом ЕС о защите персональных данных (GDPR).

Датчики гарнитуры для фиксации движения глаз, частоты сердечных сокращений и изменения размера зрачка и встроенная камера позволяют HP Reverb G2 Omnicept улавливать физиологические реакции человека. Интегрированные средства разработки Omnicept с поддержкой алгоритмов машинного обучения позволяют программистам интерпретировать данные и создавать ориентированные на пользователя приложения виртуальной реальности, которые дают более конкретное понимание того, как конечные пользователи взаимодействуют во время работы с VR-решениями.

Среди ключевых характеристик гарнитуры HP Reverb Omnicept можно отметить ее оснащение передовой оптикой, технологией inside-out tracking для использования без дополнительных устройств, пространственным 3D-звуком и улучшенными контроллерами с поддержкой естественных жестов.

Устройство анализирует реакцию пользователя на контент в зависимости от области его внимания, а также оценивает уровень его вовлеченности по подсознательному перемещению взгляда.

Гарнитура способна создавать естественные выразительные аватары во время совместной работы над трехмерным дизайном, делая общение более естественным и реалистичным, тем самым помогая быстрее и эффективнее добиваться результата в комплексных процессах разработки.

Специальный датчик позволяет оценить реакцию пользователя на процесс взаимодействия или обучения, исходя из частоты пульса. Например, лечащие врачи могут вносить изменения в оздоровительные процедуры с использованием виртуальной реальности в зависимости от конкретной реакции своих пациентов.

Благодаря встроенной технологии отслеживания движения глаз гарнитура позволяет оценивать направление и наклон головы пользователя . Это помогает снизить нагрузку на графическую подсистему и улучшить качество изображения в той зоне, куда обращен взгляд пользователя, тем самым повышая реалистичность VR-изображения.

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