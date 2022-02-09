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HP презентує вигнути монітори з діагоналлю до 40' з висувною веб-камерою

9 февраля 2022 г., 23:25
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Компанія HP анонсувала нові вигнути монітори HP Z40c G3 та HP Z34c G3 для розробників та досвідчених користувачів, які хочуть замінити свою систему з двома моніторами одним великим дисплеєм з ефектом занурення та точної передачі кольорів.

HP Z34c WQHD та Z40c G3 WUHD – ультраширокоформатнi (21:9) монітори з висувною веб-камерою 14 Мп, яки мають сертифікацію Zoom.

Дисплей HP Z34c оснащений IPS-матрицею 31,49 дюйма, 3140×1440, 300 ніт. А старша модель — має 39,7 дюйма, 5120×2160, 350 ніт. Серед характеристик також треба відмітити 100% sRGB та 98% DCI-P3.

Пристрої мають порти: 2×USB-C (Thunderbolt 3), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 4×USB-A, RJ-45..

За заявою HP, вигнутий монітор Z40c G3 - це найбільший у світі монітор для конференц-зв'язку із вбудованою вебкамерою з роздільною здатністю 4K. Вин дозволяє побачити кожну деталь на 40-дюймовому екрані з роздільною здатністю 5K:2K, високим співвідношенням сторін та щільністю пікселів, забезпечуючи надійне та швидке з'єднання за допомогою технології Thunderbolt 3, якого буде достатньо для заряджання двох ПК одночасно.

Коли користувачі працюють одночасно на декількох пристроях із різними файлами та проєктами, інструмент HP Device Bridge 2.0 допомагає їм забезпечити безперервність творчого процесу. Для забезпечення додаткової безпеки можна активувати контрольований спільний доступ до файлів, щоб ваша мережа була захищена.

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