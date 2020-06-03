HP представила первый в мире беспроводной 4К-монитор и ряд новых моделей

3 июня 2020 г., 13:25

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Компания HP обновила свое портфолио мониторов и представила инновационные модели, в которых особое внимание уделяется комфорту и безопасности в эксплуатации, портативности и поддержке беспроводных технологий. Компания представила следующие мониторы.



Линейка мониторов HP E – первые в мире эргономичные мониторы, работающие с минимальным излучением волн синего спектра. Технология HP Eye Ease позволяет свести к минимуму вредное синее излучение, сохраняя при этом точность цветопередачи и не добавляя в изображение желтизны. Это самая первая в мире линейка мониторов, прошедшая сертификацию TUV Low Blue Light Hardware Solution, первую в своем роде сертификацию от мирового лидера по измерению уровня синего излучения.



Портативный монитор HP E14 G4 обеспечивает пользователям возможность работы с двумя экранами где угодно. Самый яркий в мире 14-дюймовый портативный монитор весит всего 640 г, а его толщина составляет менее 4,75 мм, что на 36% легче и на 25% меньше, чем у предыдущей модели. Новинка оснащена двумя портами USB-C для питания и удобного подключения к любому ноутбуку с портом USB-C.



Беспроводная модель HP U27 4K – первый в мире беспроводной 4К монитор для работы с компьютером. Новинка дает пользователям полную свободу благодаря автоматическому беспроводному подключению к компьютеру для работы или игр. Пользователи могут с легкостью соединять монитор со своим компьютером с помощью приложения HP Quick Pair Bluetooth App или нажатия клавиши Windows Key + K на клавиатуре.



Мониторы HP E поддерживают технологию HP Eye Ease, которая помогает защитить зрение при продолжительной работе с монитором и сводит к минимуму влияние вредного синего спектра, сохраняя высокую точность цветопередачи без ухода в желтизну.

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