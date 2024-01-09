HP представила нові ноутбуки Spectre x360

9 января 2024 г., 14:27

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Компанія HP Inc на виставці CES 2024 представила новітні ПК.



"Ми віримо, що найкращі інновації - це найособистіші інновації", - заявив Семюель Чанг (Samuel Chang), старший віцепрезидент і президент підрозділу персональних систем і споживчих рішень HP Inc. - Нові технології від HP надають рішення, які дозволяють нам бути більш персоналізованими, ніж будь-коли, використовуючи переваги таких революційних інновацій, як штучний інтелект, що змінить те, як технології рухають нас уперед".



Серед відмінних рис представлених компанією HP систем "2-в-1" Spectre x360 14" і HP Spectre x360 16" відзначаються:



ПК, який підлаштовується під вас: Камера 9 Мп з апаратним регулюванням за слабкого освітлення для чітких дзвінків вдень і вночі; спеціальний чип штучного інтелекту, який забезпечує вбудовані функції безпеки, включно з блокуванням при догляді, пробудженням при наближенні й попередженням про конфіденційність, щоб попередити вас про стеження; адаптивні налаштування екрана, як-от затемнення екрана, коли ви дивитеся у бік, для заощадження енергії й змінна частота оновлення для захопливої продуктивності й енергоефективності; а також автоматична оптимізація продуктивності, яка регулює шум вентилятора і температуру на основі використовуваних застосунків, розміщення ноутбука і стану батареї.



Потужні технології штучного інтелекту: Три процесори (CPU, GPU і NPU) у чипах Intel Core Ultra та опціональні графічні процесори NVIDIA GeForce RTX 4050 пропонують одні з найбільш захопливих технологій на сьогодні для виконання різних локальних робочих навантажень AI, як-от редагування фото та відео, для швидшого й ефективнішого створення контенту та спільної роботи.



Удосконалена спільна робота: Новітні ноутбуки Spectre - це перші споживчі пристрої з функцією налаштування звуку від Poly. Poly привнесла в ці пристрої десятиліття досвіду налаштування звуку, забезпечивши найкращу чистоту голосу і чудове звучання. Покращення якості дзвінків і відео за допомогою ефектів Windows Studio, які розвантажують функції штучного інтелекту, як-от автоматичне кадрування, розмиття фону та здатність підтримувати зоровий контакт, на NPU для створення захопливих з'єднань.



Ідеальне зображення: Новітні ноутбуки Spectre пропонують дисплей з OLED-екраном 2,8K для чіткішого зображення та яскравіших кольорів, а також IMAX Enhanced Certification для перегляду фільмів. Співвідношення сторін 16:10 дає змогу переглядати більше контенту, а дисплей може налаштовуватися в діапазоні від 48 до 120 Гц залежно від типу контенту, який переглядається.

Ноутбук HP Spectre x360 «2-в-1» з діагоналлю 14 дюймів вже доступний на сайті HP.com за початковою ціною $1499,99, а модель HP Spectre x360 «2-в-1» з діагоналлю 16 дюймів — за початковою ціною $1599,99. Вони також доступні на сайті BestBuy.com.

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