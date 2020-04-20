HP обновила серию ноутбуков Envy

20 апреля 2020 г., 11:33

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Компания HP представила обновленные устройства HP Envy для представителей творческих профессий, которым нужен универсальный и мобильный инструмент.

Как отмечается, все новые устройства HP Envy теперь будут оснащены клавиатурой с технологией «all-in-one» с удобно расположенными кнопками для включения питания, управления шторкой камеры, отключения микрофона, а также сканером отпечатков пальцев и клавишей вызова HP Command Center.



Пользователи смогут выбирать конфигурации с 4K OLED дисплеем True Black с сертификацией DisplayHDR от VESA. Этот экран обеспечивает 100% цветовой охват DCI-P3 и обладает коэффициентом контрастности 100000:1 при яркости 400 нит . Каждый 4K дисплей проходит цветовую калибровку для выполнения требований стандарта Delta E <2 и обеспечения максимально точной и постоянной цветопередачи. Сенсорные дисплеи позволяют повысить эффективность рабочего процесса, делая работу с устройством быстрой и удобной.



Технология HP QuickDrop, которая эксклюзивно доступна на новых ноутбуках Envy 15, позволяет легко переносить мультимедийные элементы, документы, заметки, разработки сайтов, адреса и многое другое на различные устройства: ПК, cмартфоны на Android или iOS и любые планшеты.



Быстрый рендеринг, плавное воспроизведение и комфортная многозадачность — теперь доступны благодаря мощному процессору Intel Core i9 серии H 10-го поколения , графическому адаптеру Nvidia GeForce RTX 2060 с технологией Max-Q и поддержке до 32ГБ памяти DDR4.



Модель Envy 15 стала первым ноутбуком в портфолио HP Envy, оснащенным системой охлаждения игрового уровня — специальной камерой охлаждения и двумя 12В вентиляторами. В сравнении с традиционным дизайном с трубкой-теплоотводом, специально разработанная камера охлаждения позволяет поднять мощность процессора на 33% для выполнения ресурсоемких нагрузок.



Устройство поддерживает технологию HP Dynamic Power, которая распределяет питание между центральным процессором и графикой, а инфракрасный датчик температуры теперь поддерживается в панели управления Performance Control, что позволяет в полной мере использовать запас по теплоотведению.



В оснащении - сверхбыстрая подсистема хранения с возможностью подключения PCIe SSD-накопителей емкостью до 2 ТБ и организации RAID 0 (2xSSD) , в 3 раза более быстрая передача файлов в беспроводных сетях Wi-Fi 6 по сравнению с Wi-Fi 5 , а также поддержка Bluetooth 5.



Ноутбук поддерживает до 16,5 часов автономной работы и предлагает возможность быстрой зарядки с помощью технологии HP Fast Charge, которая позволяет зарядить аккумулятор выключенного устройства с 0% до 50% всего за 45 минут.



HP Envy 13 оснащен 11-дюймовой диагональю. При соотношении площади экрана к корпусу 88%, процессоре Intel Core 10-го поколения и опциональной графике Nvidia GeForce MX330 ноутбук поддерживает до 19,5 часов автономной работы. Доступна конфигурация с экраном 4K UHD и сетевым адаптером с поддержкой высокоскоростной сети Wi-Fi 6.



Трансформер HP Envy x360 13 поставляется с мобильными процессорами AMD Ryzen серии 4000 с графикой Radeon, поддерживает до 17,5 часов автономной работы и оснащен адаптером Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.



HP Envy x360 15: При соотношении площади экрана к корпусу 88%, процессоре Intel Core 10-го поколения и опциональной графике Nvidia GeForce MX330 или мобильном процессоре AMD Ryzen серии 4000 с графикой Radeon Graphics, это устройство обеспечивает до 18,5 часов автономной работы, поставляется с опциональным экраном 4K AMOLED и оснащается адаптером с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.



HP Envy 17: При соотношении площади экрана к корпусу 86%, процессоре Intel Core 10-го поколения и графике Nvidia GeForce MX330, устройство поддерживает до 11 часов автономной работы, поставляется с опциональным экраном 4K UHD и оснащается сетевым адаптером с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

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