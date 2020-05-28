HP обновила ноутбуки и десктопы серии Elite

28 мая 2020 г., 23:45

0

Tweet

Компания HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента.



Как отмечается, современные специалисты как никогда ранее нуждаются в оптимальных технологиях и инструментах, около 50% удаленных сотрудников жалуются на нехватку необходимых ресурсов для работы вне офиса. Часто в домашних условиях подключение к интернету приходится делить с семьей или соседями по комнате, поэтому медленная работа сети является ключевой проблемой. Для ИТ-специалистов критически важным становится обеспечение информационной безопасности растущего числа удаленных устройств, находящихся за пределами среды корпоративной защиты.



«В сложившейся реальности с размытыми границами между работой и частной жизнью растет потребность в мобильности персонального компьютера, который обеспечивает дистанционную работу, обучение, коммуникации и развлечения, где бы мы ни находились, – отметил Алекс Чоу (Alex Cho), президент подразделения персональных систем в HP Inc. – Новая линейка станет нашим самым грандиозным анонсом коммерческих продуктов, в числе которых ноутбуки и десктопы Elite последнего поколения, первый в мире эргономичный монитор с минимальным излучением световых волн синего диапазона, 14-дюймовая мобильная рабочая станция, а также наши специализированные сервисы для оптимизации работы удаленных сотрудников. Все эти решения помогают выполнить наши обязательства перед бизнес-сообществом и предоставить сотрудникам производительные устройства для комфортной работы из дома».



Новые модели HP EliteBook созданы для обеспечения расширенных возможностей подключения и совместной работы и при этом отличаются высокой мощностью и надежностью премиум класса. Поддержка сетей 5G или Gigabit Class 4G LTE облегчает подключение и помогает своевременно выполнять задачи. Широкоугольная камера с углом обзора 88 градусов в сочетании со звуком на базе технологий искусственного интеллекта, уменьшающим фоновый шум, обеспечивают бесперебойную и комфортную видеосвязь. Скошенный торец крышки ноутбука облегчает ее открытие, усовершенствованная клавиатура с прорезиненными мембранными клавишами помогает бесшумно печатать, а интегрированная в веб-камеру шторка позволяет физически закрыть объектив, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности.



Новые модели EliteBook 1000 и EliteBook 800 поддерживают работу в сетях 5G или Gigabit Class 4G LTE, обеспечивая надежное подключение к Интернету, а также отличаются самым длительным временем автономной работы.



Модели HP EliteBook x360 1030 G7 и HP EliteBook x360 1040 G7 – ноутбуки премиум-класса, которые на 6,3% компактнее по сравнению с моделями предыдущего поколения и имеют соотношение площади экрана к размерам корпуса 89% — это самый высокий показатель среди устройств-трансформеров в корпоративном сегменте. Ноутбуки построены на базе шестиядерных процессоров Intel Core vPro 10 поколения, что обеспечивает им максимальную производительность. Время работы от одной подзарядки для модели HP EliteBook x360 1040 G7 составляет 29 часов.



Ноутбуки серий HP EliteBook 805 G7 и HP EliteBook 800 G7 разработаны с учетом современных требований к мобильности и многозадачности и оснащены процессорами AMD или Intel. Представленные модели с диагональю экрана 13,3, 14 и 15,6 дюймов – это производительные и высоконадежные ноутбуки, благодаря которым пользователи смогут оставаться на связи и работать в любых условиях.



Ноутбуки серии HP EliteBook 805, построенные на базе процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon VEGA, являются самыми тонкими и легкими в мире корпоративными ноутбуками на базе чипов AMD. Ноутбук HP EliteBook 805 Series отличается самым длительным временем автономной работы среди массовых бизнес-ноутбуков. Модель HP EliteBook 835 G7 может работать от одной подзарядки до 24 часов.



Ноутбуки линейки HP EliteBook 800 G7, построенные на базе шестиядерных процессоров Intel Core vPro 10 поколения, обеспечивают исключительное сочетание скорости работы и различных возможностей подключения, позволяя пользователям оперативно и надежно запускать приложения, заниматься творчеством и работать в сети. Время автономной работы для модели HP EliteBook 830 G7 составляет до 23 часов и 15 минут.



Ноутбуки линейки HP EliteBook x360 830 G7 являются первыми массовыми устройствами-трансформерами премиум класса, оснащенными антеннами 4x4 LTE. Построенные на базе чипов Intel, вплоть до шестиядерных процессоров Intel Core vPro 10 поколения, ноутбуки этой серии раскрываются на 360 градусов и адаптируются под любые задачи пользователей.



Новые компьютеры серии EliteDesk 800 получили модернизированное шасси и отличаются повышенной гибкостью и расширяемостью систем. Устройства еще более тихие по сравнению с предыдущими поколениями и готовы к высокотехнологичным задачам будущего благодаря поддержке функций для работы с VR-технологиями. Моноблок HP EliteOne All-in-One G6 отличается смелым ультрасовременным дизайном и компактностью.



Модели линейки HP EliteDesk 800 G6 обеспечивают пользователям производительность корпоративного уровня и предлагают лучшую в отрасли надежность, безопасность и управляемость в наиболее удобном для них форм-факторе.



Настольный ПК HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini PC является самым компактным и мощным компьютером для бизнеса в Ultra Small форм-факторе (USFF).



Компактный компьютер HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor PC является самым производительным компьютером для бизнеса в форм-факторе SFF с самыми широкими возможностями для расширения.



Модель HP EliteDesk 800 G6 Tower PC является самым производительным в мире компьютером для бизнеса в форм-факторе Tower с самыми широкими возможностями для расширения.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet